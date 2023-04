Schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß in Starnberg

Von: Petra Straub

Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es am Mittwoch in Starnberg. Eine 85-jährige Frau gerät auf die Gegenspur und kollidiert dort mit einem Pkw. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine 85-jährige Autofahrerin aus Söcking stößt in Starnberg im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Zwei Personen werden ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Mittwoch, 19. April, gegen 13.50 Uhr ereignete sich auf der ehemaligen Staatsstraße nahe der Waldkreuzung in Starnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige Frau aus Söcking war mit ihrem Pkw in Richtung Starnberg unterwegs. Sie verlor, aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem ihr entgegenkommenden Pkw eines 59-Jährigen zusammen.

81-jährige Beifahrerin kommt ins Krankenhaus

Die 81-jährige Beifahrerin im geschädigten Pkw erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Starnberg befördert. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls ins Krankenhaus Starnberg transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Es kam zeitweise zu einer einseitigen Sperrung der Fahrbahn für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. (kb)