Schwerer Verkehrsunfall vor der Autobahn-Auffahrt Wörthsee

Von: Petra Straub

Teilen

Zwei Pkw prallen an der Autobahn-Auffahrt Wörthsee frontal zusammen. Beide Fahrzeuge erleiden wirtschaftlichen Totalschaden. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Weßling - Zu einem Frontalzusammenstoß kommt es vor der Autobahnauffahrt Wörthsee. Eine junger Autofahrer aus Grafrath übersieht einen Verkehrsteilnehmer aus Geltendorf.

Der schwere Unfall ereignete sich am Freitag, kurz vor 19 Uhr, an der A96 in Richtung München. Ein 30-jähriger Fahrer kam aus Richtung Wörthsee und wollte nach links auf die A 96 Richtung München abbiegen. Hierbei kam ihm jedoch der 66-jährige Geltendorfer entgegen.

30-Jähriger löst schweren Unfall aus

Der 30-Jährige bog ab, ohne den 66-Jährigen durchfahren zu lassen, wodurch es zum Unfall kam. Beide Parteien stießen mit ihren Pkw frontal ineinander. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst, verletzt wurde durch den Unfall jedoch niemand. Der Pkw des Unfallverursachers sowie der des Entgegenkommenden erlitten beide einen wirtschaftlichen Totalschaden und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Rund 30.000 Euro Sachschaden - Feuerwehr Weßling leitet Verkehr um

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr Weßling konnte nach etwa zwei Stunden der Verkehrsumleitung die Staatsstraße und die Autobahnauffahrt wieder für den Verkehr freigeben. (kb)