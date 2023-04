Schwieriger Einsatz für Gautinger Polizisten in Gilchinger Drogeriemarkt

Ein nicht alltäglichen Einsatz hatten die Gautinger Polizisten am Montag in Gilching zu bewältigen © PantherMedia

Gilching - Einen nicht alltäglichen Einsatz wegen einer renitenten Ladendiebin gab es am Montag in den frühen Abendstunden für die Gautinger Polizei abzuarbeiten. Gegen 18.45 Uhr teilte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Dornierstraße der Polizei telefonisch mit, eine Ladendiebin ertappt zu haben, die im Büro des Drogeriemarktes ausfällig wurde.

Vor Ort gab die Mitarbeiterin der Drogeriekette gegenüber den Gautinger Polizisten an, dass die Täterin bereits vor dem Ladendiebstahl dadurch aufgefallen war, dass sie andere Kunden wahllos in einer nicht verständlichen Sprache laut angesprochen hatte. Ganz offensichtlich verstand die beschuldigte Frau Deutsch und Englisch gut, tat aber so, als verstünde sie nichts. Sie hatte zuvor versucht Waren im Wert von 430 Euro, insbesondere Kosmetikartikel und Spielzeug, zu entwenden. Dabei hatte sie die Einkaufsartikel in einem Einkaufswagen gelegt und wollte ohne zu bezahlen den besagten Einkaufswagen aus dem Drogeriemarkt nach draußen schieben. Dies wurde jedoch von der aufmerksamen Drogeriemitarbeiterin verhindert, da sie die auffällige Kundin bereits zuvor beobachtet hatte.

Die Drogerieangestellte hatte zudem beobachten können, dass die Täterin schon vor dem Diebstahl einmal auf den Parkplatz zu einem schwarzen Lieferwagen gegangen war, um dann wieder ins Geschäft zurückzukehren.

Aus der Psychiatrie entlaufen

Da die Beschuldigte keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, musste sie zur Klärung ihrer Identität und zur weiteren Sachbearbeitung die Polizeibeamten zur Inspektion nach Gauting begleiten.

Erst nachdem sie dort mit Hilfe eines Dolmetschers belehrt und befragt wurde, war sie willens ihre Personalien anzugeben. Bei der Überprüfung ihrer Identität wurde eine bestehende Fahndung festgestellt, wonach die 27-jährige Frau, die aus der Ukraine stammt, seit dem 23. April aus dem Isar-Amper-Klinikum in München Haar abgängig war. Dort war die Frau seit der vergangenen Woche per richterlichem Beschluss untergebracht. Daraufhin wurde die renitente Frau umgehend in die psychiatrische Einrichtung zurückgebracht.