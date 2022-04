Schwimmabzeichen-Aktion im Seebad Starnberg

Teilen

Ihre Schwimmkünste unter Beweis stellen können Kinder aus dem Landkreis Starnberg bei einer Schwimmzeichen-Aktion im Starnberger Seebad. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Starnberg - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet am 7. Mai wieder der beliebte Aktionstag der gwt Starnberg statt, bei dem Kinder kostenlos die Prüfung für ein Schwimmabzeichen ablegen können. Ob Seepferdchen, Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber oder Gold – gemeinsam mit der Wasserwacht hat die gwt im Seebad für den ganzen Tag extra Bahnen reserviert. Wer seine Schwimmkünste unter Beweis stellt, kann gleich mit einem der begehrten Abzeichen an Badehose oder Bikini in die Badesaison starten.

Laut einer forsa-Umfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG sind knapp 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer und Schwimmerinnen – Tendenz steigend. In den vergangenen beiden Jahren hat sich durch die Corona-Pandemie die Lage noch einmal dramatisch verschärft – Schwimmbäder hatten geschlossen, Schwimmkurse entfielen. Dank der Unterstützung der Kreissparkasse München – Starnberg – Ebersberg ist die Teilnahme kostenlos, lediglich der Eintritt ins Seebad muss bezahlt werden.

Eine Gefahr für Nichtschwimmer in der Seen-Region

Auch die örtliche Wasserwacht ist mit dabei und überwacht die Prüfungen. „Wir leben in einer Region mit vielen wunderbaren Seen, die aber für Nichtschwimmer auch eine große Gefahr bedeuten können“, erklärt Projektleiterin Isabell Bauch den Grund für das Engagement der gwt Starnberg. „Der jährliche Schwimmabzeichen-Aktionstag soll für Risiken am und im Wasser sensibilisieren und zeigen, wie wichtig es ist, gut und sicher schwimmen zu können.“ Ein Radiosender ist ebenfalls Partner der Aktion. In der Woche vorher greift TopFM das Thema Schwimmen in seinen Sendungen auf und sendet auch ein Interview mit der Starnberger Wasserwacht. Um als sicherer Schwimmer oder sichere Schwimmerin zu gelten, muss man 200 Meter in maximal 15 Minuten zurücklegen und einen Gegenstand aus zwei Metern Tiefe heraufholen.

Wasserwachttag am Pilsensee, Wörthsee, Ammersee und Starnberger See

Wer dann noch vom Ein-Meter-Brett springen kann und über die Baderegeln Bescheid weiß, hat damit schon die Prüfung für den Jugendschwimmer Bronze bestanden. Wichtig: die Kenntnisse und Fähigkeiten müssen vorher erlernt und geübt worden sein, am Tag selbst findet kein Training dafür statt. Dafür ist eine Fotografin vor Ort dabei, die jedes Kind kostenlos mitsamt Urkunde und Abzeichen in Szene setzt und das Bild anschließend per Mail zuschickt.

Der Aktionstag ist Teil der gwt-Veranstaltungsreihe Mit Sicherheit mehr Spaß am See, zu der auch die jährliche Schifffahrt auf dem Starnberger See und Ammersee mit den Vorschulkindern des Landkreises gehört. Pandemiebedingt musste auch diese beliebte Fahrt seit zwei Jahren pausieren und wird wohl erst wieder 2023 stattfinden können. Dafür gibt es im Sommer 2022 in der Ferienzeit einen StarnbergAmmersee Wasserwachttag: Am Pilsensee, Wörthsee, Ammersee und Starnberger See dürfen Kinder ab acht Jahren einen ganzen Tag am See bei der Wasserwacht verbringen. Dort lernen sie nicht nur alles über Erste Hilfe-Maßnahmen und die Baderegeln, sondern lernen auch Geräte und Ausrüstung der Wasserwacht kennen. Wer am 7. Mai keine Zeit hat, hat hier nochmal die Chance an dem Tag ein Schwimmabzeichen abzulegen. Die Anmeldung für den Aktionstag ist ab sofort möglich: wasserregion@starnbergammersee.de oder per Telefon 08151/90 60 0. Uhrzeiten für die jeweiligen Prüfungen:

Schwimmzeiten für Seepferdchen und vrschiedene Schwimmzeichen

Seepferdchen 9.30 bis 10.30 Uhr, Schwimmabzeichen Bronze 10.30 bis 12 Uhr Schwimmabzeichen Silber und Gold 12.30 bis 140 Uhr, Seepferdchen 14 bis 15 Uhr, Schwimmabzeichen Bronze, 15 bis 16.30 Uhr.