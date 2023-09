Schwimmer aus dem Landkreis Starnberg wird leblos geborgen

Die Wasserwacht suchte den Vermissten im Froschhauser See. © Dominik Bartl

Starnberg - Ein 77-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg stirbt bei einem Badeunfall im Froschhauser See.

Gegen 16.15 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Oberland über einen vermissten Schwimmer am Froschhauser See informiert. Ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg war in den Froschhauser See zum Schwimmen gegangen. Als der Mann nach einer Stunde nicht wieder zurückkehrte, informierte dessen am Ufer wartende Ehefrau die Rettungsleitstelle.

Reanimation blieb leider erfolglos

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, konnte der 77-Jährige im Zuge der Suchmaßnahmen durch die Wasserwacht am Grund des Sees lokalisiert und geborgen werden. Unter sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurden die Reanimationsmaßnahmen erfolglos eingestellt. Daraufhin übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu den genaueren Umständen des Sachverhalts. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. (kb)