Schwimmhalle in Starnberg in den Ferien vorübergehend länger geöffnet

In den Ferien öffnet die Stadt Starnberg die Schwimmhalle im Seebad unter der Woche auch nachmittags. Anschließend werden die Öffnungszeiten wegen Personalmangels wieder eingeschränkt. (Symbolbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Starnberg - Die Schwimmhalle im Seebad Starnberg ist seit geraumer Zeit unter der Woche nur vormittags geöffnet. Das ändert sich in den Osterferien.

Wie die Stadt Starnberg mitteilt, kehrt die Einrichtung „als Service für die Gäste“ während der Osterferien vom 3. April bis zum 16. April zu den regulären Öffnungszeiten in der Schwimmhalle zurück.

Die Schwimmhalle hat in dieser Zeit von Montag bis Freitag jeweils ab 10 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen bereits ab 9 Uhr. „Da das Seebad in den Osterferien immer sehr gut besucht ist, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für diese Zeit eine Lösung für den Aufsichtsbereich zu finden und kurzfristig zu den regulären Öffnungszeiten zurückzukehren,“ sagt Bürgermeister Patrick Janik.

Nach den Osterferien schließt Schwimmhalle in Starnberg wochentags wieder um 13 Uhr

Wegen der angespannten Personallage gelten dann ab dem 17. April wieder die eingeschränkten Öffnungszeiten in der Schwimmhalle. Von Montag bis Freitag öffnet die Schwimmhalle dann erst ab 13 Uhr.

Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle an Wochenenden und Feiertagen bleiben unverändert, ebenso die Öffnungszeiten der Sauna und das Angebot des Frühschwimmens. Der Schul- und Vereinssport ist von den eingeschränkten Öffnungszeiten nicht betroffen. (kb)