„See and the City“ am Bahnhofplatz offiziell eröffnet

Zur Eröffnung von „See and the City“ am Bahnhofplatz waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gekommen. © Stadt Starnberg

Starnberg - Am Samstag, 14. Mai, startete das Projekt "See and the City" ganz offiziell mit einem großen

Familienfest am Bahnhofplatz. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten sich vor Ort selbst ein Bild von den neu geschaffenen Aufenthaltsflächen am Bahnhofplatz machen und nutzten auch gleich die neuen Sitzmöglichkeiten sowie das vielfältige Angebot der Starnberger Gastronomen. Außerdem war ein buntes Veranstaltungsprogramm und musikalische Umrahmung durch die Musikschule Starnberg geboten.

Mit dem Projekt "See and the City" möchte die Stadt Starnberg gemeinsam mit den Bürgern bis Oktober 2022 erproben, wie sich der öffentliche Raum und im Besonderen der Bahnhofsplatz positiv für Fußgänger und Radfahrer verändern kann. "Im Zuge des Projektes wurden die Flächen des Bahnhofsplatzes temporär neu verteilt, es entstehen mehr Flächen für Fußgänger und Radfahrer und damit mehr Freiräume, mehr Aufenthaltsqualität und neue Begegnungsräume für Sie als Bürgerinnen und Bürger", betonte Erster Bürgermeister Patrick Janik bei seiner Eröffnungsrede.

Das Eröffnungsfest fand am deutschlandweiten "Tag der Städtebauförderung" statt, denn das Projekt "See and the City" wird im Rahmen des Sanierungsgebiets "Innenstadt" mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert. Einen besonderen Dank richtete Erster Bürgermeister Janik an Volker Rasp von der Regierung von Oberbayern, der die Stadt mit Rat und Tat bei der Durchführung des Projekts unterstützt und am Samstag auch vor Ort war. An einem Infostand der Stadtverwaltung konnten sich die Besucher außerdem zur Innenstadtentwicklung schlau machen und einen Umfragebogen zum Thema "Verkehr in der Innenstadt" ausfüllen. An der Umfrage können sich Interessierte noch bis Oktober 2022 beteiligen, sie ist auch bald auf der städtischen Homepage zu finden. Für weitere Anregungen und Feedback steht das Projektteam den Bürgern jederzeit zur Verfügung, am besten per E-Mail unter see-and-the-city@starnberg.de.

Alle Informationen zum Projekt sind auch unter www.see-and-the-city.de zu finden.