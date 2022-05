See and the City steht in den Startlöchern

Teilen

Der Starnberger See wird von der Bayerischen Schlösserverwaltung verwaltet. © Katrin Requadt/dpa

Starnberg - Der Bahnhofplatz ist einer der zentralen Stadträume von Starnberg und ein wichtiges Bindeglied zwischen der Innenstadt und der Seepromenade. Die Stadt Starnberg hat sich mit dem Projekt "See and the City" vom 14. Mai bis zum 03. Oktober das Ziel gesetzt, die Aufenthaltsqualität am Bahnhofplatz für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern. Zudem ist ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm geplant, das den Gästen im Aktionszeitraum ein kulturelles Angebot und einen hohen Freizeitwert bieten wird.

Die neu geschaffenen Begegnungsflächen werden durch das P-Seminar des Gymnasiums sowie weiteren Starnberger Kreativen und Aktiven nach dem Motto "Wasser und See" künstlerisch gestaltet. Zudem bepflanzen Starnberger Gärtnereien und der städtische Betriebshof Blumenkübel, um eine naturnahe Umgebung zu schaffen. Durch zusätzliche Sitzmöglichkeiten und gastronomische Angebote lädt der Bahnhofplatz mit neuem Charme zum Genießen und Verweilen ein.

Im Projektzeitraum wird eine Stadtpromenade geschaffen, auf der statt den Autos, den Menschen mehr Raum gegeben wird. Gehwege werden optisch verbreitert, die Fahrbahn verengt sowie die Anzahl der Parkplätze verringert. Im gesamten Bereich des Bahnhofplatzes gilt für Autofahrer dann Tempo 20.

Eröffnung mit großem Familienfest

Am Samstag, 14. Mai von 12 bis 18 Uhr findet die Eröffnung von "See and the City" am Bahnhofplatz für alle Interessierten statt. An diesem Tag wird der gesamte Bereich am Bahnhofplatz für den Autoverkehr gesperrt.

Erster Bürgermeister Patrick Janik eröffnet die Veranstaltung um 12 Uhr mit einem Grußwort am Rondell vor dem Bayerischen Hof. Anschließend geht ein Vertreter der Regierung von Oberbayern näher auf den Tag der Städtebauförderung ein. Stadtbaumeister Stephan Weinl stellt in diesem Zuge die bereits umgesetzten Maßnahmen und Ziele der Stadtentwicklung vor.

Das Eröffnungsfest findet im Rahmen vom deutschlandweiten "Tag der Städtebauförderung" statt, denn das Projekt "See and the City" wird im Rahmen des Sanierungsgebiets "Innenstadt" mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert. An einem Infostand können sich die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Innenstadtentwicklung sowie über das Projekt "See and the City" schlau machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen vor Ort bereit und freuen sich über einen regen Austausch.

Kreisbote