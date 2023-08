Seefeld ist Vorreiter bei der Förderung nachhaltiger Energienutzung

25 Jahre Förderung nachhaltiger Energieprojekte in Seefeld: Über den Erfolg freuen sich (v.l.) Tobias Baumann, Ernst Deiringer und Bürgermeister Klaus Kögel. © Andrea Jaksch

Seefeld – Die Gemeinde Seefeld und die Arbeitsgruppe Agenda21 haben sich vor 25 Jahren zum Ziel gesetzt, mit einem Förderprogramm die nachhaltige Nutzung und Erzeugung von Energie in der Gemeinde zu unterstützen. Der Erfolg ist enorm.

Mit den seither dafür eingesetzten 1,7 Millionen Euro wurden 590 Einzelinvestitionen angestoßen. Diese dienten auch der Energieeinsparung, erklärt Ernst Deiringer von Agenda 21/Energiewendeverein in einer Pressemitteilung. Mit seinem Umfang und seiner Laufzeit sei dieses Förderprogramm „einmalig im Landkreis und weit darüber hinaus“.

Die 1997 im Rahmen der Agenda21 gegründete Arbeitsgruppe „Alternative Energie“ war während der gesamten 25 Jahre aktiv. Auch der Übergang in den 2007 gegründeten Verein „Energiewende Landkreis Starnberg ELS“ verlief reibungslos. „Die fachliche Kompetenz stößt inzwischen auch im Gemeinderat auf breite Anerkennung.“ Das Förderprogramm werde laufend in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Gemeinderat an gesetzliche und fachliche Neuerungen angepasst.

In Seefeld mehr PV-Leistung als in anderen Landkreis-Gemeinden

Durch die stetig steigenden Energiekosten scheine auch in der Bevölkerung in der Zwischenzeit nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Bereitschaft zu mehr Aktivität in Richtung Energiewende gewachsen zu sein. „So stand Seefeld schon seit dem ersten Energiebericht des Landkreises Starnberg immer an der Spitze bei erzeugtem Strom aus PV-Anlagen“, erklärt Deiringer. Und seit der Einführung der Förderung von PV und Speicher im Jahr 2016 habe die installierte PV-Leistung auf Dächern bis Juli 2023 in Seefeld um 110 Prozent zugelegt. Im restlichen Landkreis beträgt die vergleichbare Zunahme 97 Prozent.

Mit Seefelds Energieeinsparung können 1.030 Haushalte mit Strom versorgt werden

Die jährliche Einsparung von Energie beziehungsweise Erzeugung regenerativer Energie beträgt 3.602 Megawattstunden (MWh). Etwa 1.030 Haushalte können damit mit Strom versorgt werden. Die jährliche Vermeidung von 1.263 Tonnen CO2-Ausstoß entspricht etwa 1,9 Prozent des Seefelder Gesamtausstoßes. Das alles wurde erreicht mit der Unterstützung von privaten Investitionen durch die Gemeinde Seefeld.

In der Gesamtbilanz stechen einige Ergebnisse besonders ins Auge: Die Anschaffung von PV-Anlagen wurde mit 21,1 Prozent der gesamten Mittel gefördert. Sie erbringt 26,4 Prozent der regenerativ erzeugten Energie und vermeidet 31,7 Prozent des CO2-Ausstoßes. Die Umstellung auf regenerative Heizungen wurde mit 15,6 Prozent der Mittel gefördert und erbringt eine Energieeinsparung von 28,8 Prozent. Somit können 26,7 Prozent des CO2-Ausstoßes vermieden werden. Diese beiden Schwerpunkte wurden mit insgesamt 36,7 Prozent der Mittel gefördert und bewirken eine CO2-Reduktion von 58,4 Prozent aller geförderten Maßnahmen.

Energetische Sanierung in Seefeld wird mit 37,9 Prozent der Gesamtmittel gefördert

Die energetische Sanierung wurde mit 37,9 Prozent der Gesamtmittel gefördert und bewirkt eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 27,9 Prozent. Hier wird ganz klar ersichtlich, dass die energetische Sanierung deutlich teurer ist. In Anbetracht der vielen noch vorhandenen Altbauten ist sie jedoch weiterhin absolut notwendig, um die in Paris festgelegten Klimaziele zu erreichen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt dieses Förderprogrammes ist die wirtschaftliche Sicht. Mit der Fördersumme von 1,7 Millionen Euro wurden Gesamtinvestitionen von etwa 17 Millionen Euro angestoßen – ein kleines regionales Konjunkturprogramm. Etwa 25 Prozent der Investitionen wurden über Seefelder Firmen getätigt, insgesamt etwa 50 Prozent über Firmen im Landkreis Starnberg. Das schafft und sichert nicht nur Arbeitsplätze, ein Teil der Fördersumme kommt auch über die Gewerbesteuer wieder an die Gemeinde zurück.

Mit 1,7 Millionen Euro Investitionen von 17 Millionen Euro angestoßen

„Die Akzeptanz des Förderprogramms ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen“, erklärt Deiringer. 2021 und 2022 genehmigte der Gemeinderat über die vorher genehmigten 100.000 Euro hinaus jeweils eine Aufstockung der Fördersumme um 40.000 Euro. Für 2023 wurde keine Überschreitung des Limits von 100.000 Euro genehmigt und der Fördertopf war bereits Mitte Juli leer. Eine Besonderheit sticht im Jahr 2023 besonders hervor: mit fast 85 Prozent der Mittel wurde der Bau von PV-Anlagen und Speichern bezuschusst. „Die Anstrengungen müssen weiter verstärkt werden, um das im Landkreis beschlossene Ziel, eine CO2-freie Energieversorgung, nach Möglichkeit aus eigener Produktion, der sich die Gemeinde Seefeld ausdrücklich angeschlossen hat, noch erreichen zu können“, so Deiringer. (kb)