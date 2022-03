Leichte Preiserhöhungen für Schifffahrten auf dem Starnberger See

Die MS Bernried ist wieder im Wasser

Von: Petra Straub

Teilen

Nur noch wenige Zentimeter, dann setzt die MS Bernried im Wasser auf. Sie wurde in den vergangenen Monaten umfassend restauriert. Doch es stehen noch weitere Arbeiten an dem Fahrgastschiff an. © Petra Straub

Starnberg – Es dauert keine vier Wochen mehr, bis die Schifffahrt auf dem Starnberger See ihren Betrieb aufnimmt. Deshalb laufen die Vorbereitungen für die neue Saison in der Starnberger Werft auf Hochtouren. Dieser Tage wurde die frisch renovierte MS Bernried zu Wasser gelassen. Wie sich die Fahrgastpreise entwickeln und wie sich die Bauteileknappheit und der Benzinpreis auswirken.

In den Werkstätten der Werft ist in den Wintermonaten einiges zu tun, erklärt Betriebsleiter Markus Färber im Gespräch mit dem Kreisboten Starnberg. Am zeitaufwändigsten und kostenintensivsten diesmal die Überarbeitung der MS Bernried. Bei dem aus dem Jahr 1983 stammenden Schiff musste nach fast vierzig Jahren Betriebszeit ein zweites Mal eine Komplettüberarbeitung durchgeführt werden. Dazu gehört nicht nur ein neuer Anstrich. „Es musste auch der Antrieb überholt werden“, erklärt Färber, und es ist eine neue Steuerung fällig.

Die MS Bernried steht frühestens im Juni zur Verfügung

Planmäßig sollte diese bereits in wenigen Wochen installiert werden. Doch durch die aktuelle Bauteilesituation kann der Wechsel wahrscheinlich erst im Juni stattfinden und ist das Schiff frühestens am 4. Juni fertig. Doch das ändert nichts am traditionellen Start der Schifffahrt am Karfreitag vor Ostern. In der Flotte gibt es Alternativen. „Es kann planmäßig gestartet werden“, versichert Färber. Denn zum Saisonstart sind immer nur zwei Schiffe im Einsatz – ein kleines und ein großes. Zahlreiche Lackierarbeiten an den Schiffen wurden bereits im Herbst durchgeführt, bevor es kalt wurde und diese Arbeiten nicht mehr erledigt werden konnten . So wurde beispielsweise die MS Starnberg außen lackiert. Mit den Überarbeitungen der sechs Fahrgastschiffe ist die Werft „voll im Zeitplan“ sagt Färber. Bislang seien die Liefertermine für Ersatzteile weitgehend eingehalten worden.

Vom Saharastaub haben alle Schiffe der Starnberger-See-Flotte etwas abbekommen. Jetzt müssen die generalgereinigten Schiffe erneut gesäubert werden. © Petra Straub

Gerade wird bei der Seenschifffahrt an einem neuen System gearbeitet, durch das die Stege bei Hochwasser schneller an den Wasserpegel angepasst werden können und die Fahrgäste so leichter ins Schiff kommen. Dabei würden die Stege mit einem Schneckengetriebe versehen, erklärt der Betriebsleiter. Einen Prototyp gibt es bereits. Die neue Technik hat den Vorteil, dass für die Anpassung kein Arbeitsschiff mehr benötigt werde, sondern „lediglich ein Akkuschrauber“. Durch diese erleichterte Handhabe kann der Winkel des Zustiegs für Fahrgäste schnell angepasst werden.



Zahlreiche Schiffsanlegepfähle wurden im Winterhalbjahr repariert und Belagbretter ausgetauscht. Färber nennt als Beispiel die Stege in Berg, Possenhofen und Leoni, die fertiggestellt wurden. Insgesamt unterhält die Schifffahrt acht Stege.



Leichte Preiserhöhungen für Schifffahrten auf dem Starnberger See

Gestartet wird am 15. April mit der EMS Berg. Sie ist das größte Elektro-Binnenschiff Deutschlands, wird mit Ökostrom betrieben und nimmt bis zu 300 Passagiere auf. Zudem kommt entweder die zweistöckigen MS Starnberg oder die MS Seeshaupt (800 Personen) zum Einsatz. Die Preise für die Beförderung sind leicht gestiegenen: Eine einstündige Kurzrundfahrt kostet nun 12,10 Euro und eine dreieinhalbstündige Rundfahrt 22 Euro. Wie sich der gestiegene Dieselpreis auf die Schifffahrt auswirkt, vermag Färber zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Nur so viel: „Wir haben die Tanks letztes Jahr vollgemacht.“ 60.000 Liter finden dort Platz. Diese Menge verbraucht die Flotte im Sommer bei vollständigem Betrieb in zwei Wochen.



Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Markus Färber ist Betriebsleiter der Starnberger Seenschifffahrt und freut sich schon darauf, wenn die Fahrgastschiffe wieder auslaufen. © Petra Straub

Wochenlang wurden die Fahrgastschiffe generalgereinigt. Nun müssen die Teams die Schiffshüllen noch einmal schrubben und vom Saharastaub befreien, bevor sie auslaufen. Doch das ist das kleinere Problem. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Pandemie wünscht sich der Betriebsleiter eine „ganz normale Saison“, nachdem das erste Hupen eines auslaufenden Schiffs ertönt ist.