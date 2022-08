Seit 20 Jahren gibt es die internationale Jugendbegegnung im Landkreis

Gruppenfoto zum diesjährigen Internationalen Jugendcamp, das unter dem Motto „Get together – 20 years of IYC“ stand. © LRA

Possenhofen – Landrat Stefan Frey eröffnete auf der Terrasse der Jugendherberge Possenhofen den bayerischen Grillabend anlässlich des 20-jähigen Jubiläums des Internationalen Jugendcamps (IYC). Bei schönem Wetter kamen politische Vertreter, langjährige Unterstützer aus dem Landkreis sowie die diesjährigen Camp-Teilnehmer zusammen, um dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Landrat Stefan Frey freute sich zahlreiche Jugendliche aus Partnergemeinden der Landkreiskommunen willkommen heißen zu dürfen. „Die Begegnungen der jungen Menschen aus allen Teilen Europas und der Welt ist wertvoll für eine gemeinsame Zukunft in Frieden und Verständigung. Das ist heute aktueller denn je“, sagte Stefan Frey.



Das gemeinsame Grillabend war ein gelungener Abschluss der einwöchigen Zusammenkunft. Pünktlich zum bayerischen Ferienbeginn reisten 62 Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren 17 Betreuerinnen und Betreuern aus Frankreich, Italien, Ungarn, Mittelsachsen, Bad-Dürkheim und Starnberg in der Jugendherberge an.



Entsprechend des diesjährigen Mottos „Get together – 20 years of IYC“ verbrachten die Teilnehmenden heuer eine abwechslungsreiche Woche des Miteinanders und der Toleranz. Programm-Highlights der letzten Tage waren ein Ausflug Richtung Alpen, eine Sightseeing-Tour durch München, ein Besuch in der Bavaria Filmstadt, eine Welcome-Motto-Disco im Jugendtreff Nepomuk und noch vieles mehr. Während der gesamten Zeit wurde überwiegend Englisch gesprochen.



Die Planung, Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Jugendcamps waren ein Gemeinschaftsprojekt des Fachbereichs Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes sowie einem ehrenamtlichen Betreuerteam.



Das Internationale Jugendcamp wurde im Rahmen der 100-Jahrfeier des Landkreises im Jahr 2002, sowie der gleichzeitig eröffneten neuen Jugendherberge in Possenhofen erstmals veranstaltet. Seitdem findet es im zweijährigen Turnus im Landkreis Starnberg statt.