Seit zehn Jahren gibt‘s das Sonntagscafé in der Würmtal-Insel

Teilen

Das Sonntagscafé: Das Sonntagscafé des Elisabethenvereins Planegg feierte sein zehnjähriges Jubiläum. © privat

Planegg – Nicht jeder verbringt gerne den Sonntagnachmittag allein zu Hause. Da ist das Sonntagscafé doch ein guter Ort, um sich mit anderen Menschen bei Kaffee und gutem Kuchen zu unterhalten und zusammen in entspannter und gemütlicher Atmosphäre eine vergnügliche Zeit zu haben.

Die Idee dazu hatten vor zehn Jahren die Organisatorinnen des Elisabethenvereins Planegg – Marga Hagemannn und Ottilia Zöllner. Viele Mitglieder des Vereins sind alleinstehend. Und am Sonntag ist oft wenig los, man hat keine Termine, die Geschäfte sind geschlossen. Nicht jeder möchte allein losziehen und etwas unternehmen. Das geht auch vielen anderen so, die alleine leben oder wenig Kontakte haben. Daher war die Würmtal-Insel schnell bereit, die Idee zu unterstützen und die Räume an der Pasinger Straße in Planegg als Begegnungsraum zur Verfügung zu stellen. Das erste Sonntagscafé fand am 13. März 2013 statt. Über 25 Gäste drängten sich in den Räumen bei der Eröffnung und freuten sich über das neue Angebot. Anfangs gab es die Veranstaltung einmal monatlich, ab 2019 waren wenigere Helferinnen da, so dass das Café nur noch alle zwei Monate stattfinden konnte. Zwischen zehn und 20 Gästen kommen jedes Mal. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Menschen jeden Alters, inzwischen sind es vor allem Ältere, die sich dort treffen, fast so wie bei einem Stammtisch. Der jüngste Gast war eine Sechsjährige, die mit Mutter und Bruder kam. Inzwischen ist sie alt genug, um als Helferin mitanzupacken und mit ihrer Mutter regelmäßig dabei zu sein.



Kaffee und Kuchen sind kostenlos, so dass auch Menschen, die sich einen Cafébesuch nicht leisten könnten, nicht ausgeschlossen sind. Finanziert wird das über Spenden des Elisabethenvereins. Die Organisatorinnen suchen händeringend Helferinnen, die ein Weitermachen des Sonntagscafés ermöglichen.