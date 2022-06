Seniorenbeirat Wörthsee will die Verkehrssicherheit im Ort verbessern

Von: Petra Straub

In Wörthsee soll die Verkehrssituation verbessert werden. Der Seniorenbeirat macht Vorschläge. © Peter Jülich/Symbolfoto

Wörthsee – Der Seniorenbeirat der Gemeinde Wörthsee hat die Checkliste einer Ortsbegehung des Landratsamts Starnberg hinsichtlich der Bedürfnisse für die Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde durchgearbeitet. Insgesamt wird „ein großer Bedarf an der Umsetzung der genannten Vorschläge gesehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel ist eine Realisierung in kleinen übersichtlichen Schritten.

Aus diesem Grund schlägt der Seniorenbeirat als Erstes die Verbesserung der Verkehrssituation vor. Konkrete Maßnahmen sind die Errichtung von Zebrastreifen und entsprechender Hinweisschilder, um die Überquerung der Etterschlager beziehungsweise Haupt- und Seestraße sicherer zu machen.

Seniorenbeirat fordert Zebrastreifen statt Querungshilfen

Entgegen der in der Gemeinde bevorzugten sogenannten Querungshilfen halten die Mitglieder des Seniorenbeirats sowie auch die meisten Bürgerinnen und Bürger Zebrastreifen für sinnvoller, so die Veröffentlichung. Nur bei diesen sei der Vorrang von Fußgängern gegenüber Fahrzeugen rechtlich eindeutig. Die Zebrastreifen sollten an folgenden Stellen eingerichtet werden: Beim S-Bahn-Fußweg an der früheren Bäckerei Buchner über die Hauptstraße, an der „Pizza-Kreuzung“ über Etterschlager und Seestraße, am Ende des Fußwegs am Schlittenbergerl an der Seestraße, bei der Querungshilfe an der Maistraße und bei der Querungshilfe beim Edeka-Parkplatz.



„Wir sind gerne bereit, dem Gemeinderat unsere Vorstellungen persönlich vorzutragen“, so Dr. Joachim Doeffinger, der sich im Seniorenberat der Gemeinde Wörthsee der Verkehrsthematik annimmt. (kb)