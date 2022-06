Sensationsfund bei Herrschinger Friedhofserweiterung

Vor 40 Jahren 1982 entdeckten Arbeiter das erste Bajuwarengrab mit einem Skelett © Johann Kaindl

Herrsching - Vor vierzig Jahren, am Freitag, 4. Juni 1982, stieß der Baggerführer Horst Kahl bei Arbeiten zur Erweiterung des Herrschinger Friedhofs auf ungewöhnliche Verfärbungen und bearbeitete Steine im Boden. Wenig später kamen Knochen zum Vorschein. Der Chef des beauftragten Bauunternehmens, Johann Kaindl aus Breitbrunn, reagierte geistesgegenwärtig und ließ sofort alle Arbeiten einstellen.

Wegen des Wochenendes musste man sich noch bis Montag gedulden, aber als der Archäologe vom Landesamt für Denkmalpflege aus München kam, war die Sensation perfekt: Man war auf ein Grab aus dem 7. Jahrhundert gestoßen. Schon zwei Tage später, am 9. Juni, begann die archäologische Grabung. Die Archäologen fanden die Fundamente einer frühchristlichen Privatkirche mit umliegendem Friedhof, in dem die Mitglieder einer hochgestellten Familie bestattet waren. Darunter befand sich das ungestörte Grab eines Mannes mit all seinen Waffen und überaus kostbarem Schmuck, ein außergewöhnlicher Fund von überregionaler Bedeutung. Bei weiteren Grabungen kamen außerdem die Überreste einer römischen villa rustica zum Vorschein. Seit 1996 ist in einem Nachbau der sogenannten Adelskirche auf dem Friedhofsgelände in Herrsching eine Ausstellung über die hier gemachten Funde zu sehen.

Sie ist Anfang Mai bis Ende September immer sonntags 11 bis 12.30 Uhr geöffnet, das Freigelände ist ganzjährig zugänglich. In diesem Jahr gibt es außerdem von Anfang Juni bis Ende August eine Feierabendführung des Vereins für Archäologie und Geschichte Herrsching, immer montags von 17.30 bis 19 Uhr. Sonderführungen für Gruppen sind auch möglich, Kontakt: aug-herrsching@web.de.