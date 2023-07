„Sepalot“ spielt nicht beim Starnberger Kultursommer

Teilen

Ein Konzert muss abgesagt werden beim Starnberger Kultursommer. (Symbolfoto) © MiS / Imago

Starnberg - Das Konzert von „Sepalot“ am Mittwoch, 26. Juli, in Starnberg muss wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Wie es anschließend weitergeht beim Starnberger Kultursommer.

Ein zweiter Ersatztermin für „Sepalot“ im Rahmen des Starnberger Kultursommers ist leider nicht möglich, teilt die Stadt Starnberg mit. Das Kulturbüro bemühe sich jedoch, das Konzert zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen.

„Barska and the Factory“ am Donnerstag auf der Kulturbühne im Bucentaur-Park Starnberg

Am Donnerstag, 27. Juli, findet das Konzert von Barska and the Factory auf der Kulturbühne im Bucentaur-Park statt. Barska and the Factory ist eine siebenköpfige Band aus München, die sich im Jahr 2021 formte. Jedes einzelne Bandmitglied bringt einen individuellen Touch mit anderem musikalischem Background ein, und doch teilen sie eins miteinander: Das kreative und gefühlvolle Erarbeiten und Performen ihrer Songs. Ob ursprünglich aus der Jazz-, Klassik-, Folk- oder Rockszene kommend – sobald sie aufeinandertreffen und zusammen Musik machen, finden sie schnell ihre gemeinsame Leidenschaft zu einem bestimmten Genre: Sphärischem Indie-Folk/Pop!

Newcomerin Mona-Lisa Maxim aus Andechs unterstützt die Band

Unterstützt wird Barska and the Factory vorab von Mona-Lisa Maxim. Die Newcomerin aus Andechs überraschte das Publikum bei der diesjährigen Open Stage des Jugendbeirats, so dass die junge Singer-/Songwriterin noch einmal die Bühne für sich erobern darf. Manche kennen sie auch bereits von ihrer ersten eigenen Single mit dem Produzenten Charlie Glass. Mal gefühlvoll, mal stimmungsvoll sorgt sie für ein abwechslungsreiches Programm und fesselt ihre Zuschauer mit einer gewaltigen Stimme und großartigen Bühnenpräsenz. Termin: 27. Juli 19 Uhr Mona-Lisa Maxim,| 20 Uhr Barska and the Factory. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Schlossberghalle Starnberg statt.

„Briada“ und Luis Bandomer treten am Freitag in Starnberg auf

Am Freitag, 28. Juli. folgt das Konzert von „Briada“. Male und Chris Scheitzeneder teilen sich dieselbe Leidenschaft: Musik! Im Laufe von zahlreichen gemeinsamen Bandprojekten sind die beiden gebürtigen Wasserburger nicht nur musikalisch immer enger miteinander verwachsen, sondern haben auch ihre eigene musikalische Vision entwickelt. Das Ergebnis ist der unverwechselbare Briada-Sound, lässig-relaxter Mundart-Pop mit Sonne im Herzen, der das Zeug hat, geographische und stilistische Grenzen zu sprengen, federleicht groovend und dennoch voll emotionaler Power. Zur Einstimmung auf den musikalischen Abend spielt Luis Bandomer ein kurzes Set aus Eigenkompositionen und bekannten, jedoch neu interpretierten Cover Versionen. Sein Akustik-Programm orientiert sich sowohl an Einflüssen zeitgenössischer Popmusik als auch an Rock- und Blues der letzten vier Jahrzehnte. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Schlossberghalle Starnberg statt. (kb)