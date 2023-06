Sicher in die neue Motorradsaison

Fast alle Motorradunfälle haben einen Personenschaden: Und etwa zwei Drittel aller Autofahrer bleiben bei Kollisionen unverletzt. © PantherMedia/Anna_Om

Landkreis – Aufgrund des schönen Wetters am vergangenen Wochenende holten viele Motorradfreunde und -freundinnen ihre Maschinen aus dem Winterquartier und unternahmen erste Spritztouren. Leider kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bereits zu Beginn der noch jungen Motorradsaison zu mehreren schweren Verkehrsunfällen.

Einer ereignete sich auf der A9 bei Ingolstadt, als ein 47-jähriger mit seiner Harley-Davidson ins Schlingern geriet und und stürzte. Ein anderer mit einer Motorradgruppe im Landkreis Eichstätt. Ein Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt der Biker – in beiden Fällen gab es Schwerverletzte. Da auch für kommendes Wochenende wieder mit frühsommerlichen Temperaturen und somit vielen Motorradfahrern zu rechnen ist, gibt die Polizei folgende Tipps, um möglichst unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen: „Überprüfen Sie Ihr Motorrad nach der langen Winterpause auf seine Verkehrssicherheit. Überschätzen Sie sich und Ihr Fahrvermögen gerade am Anfang der Saison nicht. Fahren Sie stets defensiv und zurückhaltend und rechnen Sie mit möglichem Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern. Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung und tragen Sie wenn möglich Protektoren. Nutzen Sie zudem auffällige Reflektoren oder Warnwesten. Aus polizeilicher Sicht ist die Teilnahme an einem Fahr- und Sicherheitstraining für Motorradfahrer gerade nach einer längeren Fahrpause besonders wichtig, um sich wieder auf das Fahrverhalten seiner Maschine und besondere Situationen einzustellen.