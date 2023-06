Sicher schwimmen: Abzeichen-Aktionstag im Gautinger Sommerbad

Sicher schwimmen: Der Förderverein Sommerbad Gauting bietet hat mit dem Schwimmclub einen Schwimmabzeichen-Aktionstag organisiert. © Puls

Gauting – Sicher schwimmen zu können, ist mit Blick auf die laufende Badesaison überlebenswichtig. Nur so kann der Spaß am und im Wasser problemlos genossen werden. Der Förderverein Sommerbad Gauting berichtet, dass sich die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter durch die Pandemie verdoppelt hat und geht zusammen mit dem Gautinger Schwimmclub in die Offensive.

Am Sonntag, 18. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr wird daher einen Abzeichen-Aktionstag für alle Kinder und Jugendliche im Gautinger Sommerbad angeboten. Das Trainer-Team des Schwimmclubs Gauting teilt mit, dass mit dem Abzeichen Seepferdchen der Grundstein für das Schwimmen gelegt wird, die absolute Sicherheit im Wasser aber erst nach Absolvieren der Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold erreicht ist. Dann stehe einem sicheren Vergnügen im Schwimmbad nichts mehr im Wege. Auf der Veranstaltung kann man sich auch über alle geplanten Schwimmkurse im Sommer informieren. Für den Erwerb der Abzeichen an diesem Tag ist keine Anmeldung erforderlich. Einfach am Infotisch am Schwimmbecken melden und loslegen. An Kosten fallen nur der Badeintritt an.