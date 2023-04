Siegerentwurf „Museumsquartier“ findet in Starnberg breite Zustimmung

Bauausschuss

Von Thomas Lochte schließen

Starnberg - Drei unterschiedlich hohe, bis zu sechsstöckige Gebäude sieht das städtebauliche Konzept für den Bereich zwischen Stadtmuseum und Ecke Bahnhofstraße/Possenhofener Straße vor. Wann die Planung realisiert werden kann, ist derzeit noch unklar.

Die Gewinner des Einladungswettbewerbs, „Beer Bembé Dellinger Architekten“ sowie „Burkhardt Engelmayr Mendel Landschaftsarchitekten Stadtplaner“ hatten die Jury mit einem städtebaulichen Konzept überzeugt, das im topografisch anspruchsvollen Bereich drei Gebäude vorsieht, die zugleich einen barrierefreien öffentlichen Durchgang zu allen Ebenen des neuen Quartiers gestatten. Wann der einhellig begrüßte Planungsentwurf umgesetzt werden kann, ist wegen anderer, vordringlicher Bebauungspläne im Stadtgebiet aktuell noch nicht absehbar.

„Ziemlich entscheidende Stelle in Starnberg“

Was Bürgermeister Patrick Janik bei der Bauausschusssitzung als „Ziemlich entscheidende Stelle in Starnberg“ umschrieb, bezeichnete Stadtbaumeister Stefan Weinl als „eines der spannendsten Grundstücke – allein schon wegen der Siedlungsgeschichte“ in dessen Umfeld: Aufgrund der durchlässigen Gebäudeanordnung, so Weinl, wäre die Stadtgeschichte gleichsam begehbar, wenn das Museumsquartier erst einmal verwirklicht worden sei – vom Bayerischen Hof und der Villa Beyerlein herkommend bergan bis zum Museum und dem dortigen Bodendenkmal. „Man erhält durch diese drei Baukörper neue, attraktive Möglichkeiten für den öffentlichen Raum“, fuhr der sichtlich begeisterte Stadtbaumeister fort. Im Umfeld der teils in Holbauweise geplanten Gebäude sollen ein „Unterer Platz“, eine „Tribüne“, ein „Oberer Platz“ und Richtung Lochmann-Haus eine „Terrasse“ sowie ein Garten entstehen, jeweils öffentlich zugänglich. Unter dem „Unteren Platz“ ist eine Tiefgarage mit 68 Stellplätzen vorgesehen (errechneter Bedarf: 67), die von der Possenhofener Straße aus erschlossen wird; für die drei Gebäude ist ein Nutzungsmix aus Wohnen, Büros und Geschäften angedacht. Im Untergeschoss des bergauf „obersten“ etwa sind Läden und Gastronomie geplant – das Quartier soll auf vielfältige Weise belebt werden.

Sechsstöckiges Gebäude - ein Totschlag für das Quartier in Starnberg?

Ein solches Konzept fand bei den Ausschussmitgliedern mehr oder weniger einhellige Zustimmung. Lediglich bei der Höhenentwicklung des untersten Baus (Ecke Bahnhofstraße/Possenhofener Straße) gab es vereinzelt Bedenken: Ein sechsstöckiges Gebäude an der Stelle „wäre ein absoluter Totschlag für dieses Quartier“ warnte Ludwig Jägerhuber (CSU), der ansonsten aber ebenfalls die „gelungene Symbiose zwischen privaten und öffentlichen Flächen“ hervorhob und „Ur-Starnberg“ im preisgekrönten Entwurf berücksichtigt fand. Gleichwohl machte Jägerhuber den Vorschlag, ein Phantomgerüst aufzustellen, um die drohenden Höhenentwicklung zu veranschaulichen: „Bergauf fährt man dann in einen Hochhaustunnel rein“, gruselte sich der CSU´ler, während auch Franz Heidinger (BLS) eine Reduzierung auf fünf Vollgeschosse lieber gesehen hätte.



Angespannte Personalsituation im Starnberger Rathaus

Gänzlich anders bewerteten Johannes Glogger (WPS) und Anke Henniger (fraktionslos) die Höhen-Frage: „Durchdacht, schön, ein städtebauliches Highlight, ein unglaublich gelungener Entwurf“, so Glogger. Henniger war derart angetan vom Museumsquartier-Konzept, dass sie es am liebsten sofort in die Tat umgesetzt gesehen hätte: „Kann man solche Bebauungspläne nicht outsourcen?“, fragte sie die Stadtverwaltung. Die Bearbeitung dauere so oder so zwei Jahre entgegnete die 2. Bürgermeisterin Angelika Kammerl (CSU), die in diesem Moment in Janik vorübergehender Abwesenheit die Sitzung leitete. Stadtbaumeister Weinl musste die Euphorie ein wenig einbremsen: „Man muss erst die Prioritätenliste abarbeiten“. Die Stadt hatte sich unlängst erst selbst eine solche verpasst, um die wichtigsten Planvorhaben effizient voranzubringen und sich nicht zu verzetteln – das Museumsquartier befinde sich zwar „in Priorität 1“, sei aber wegen anderer vordringlicher Bebauungspläne und auf Grund der angespannten Personalkapazitäten im Rathaus „momentan noch nicht bearbeitbar“, so Weinl.

Bereits geprüft worden sei im Übrigen die Frage des Regenwasserablaufs bei dem steilen Gelände des Quartiers: Bis zu 300 Kubikmeter wären gegebenenfalls unterirdisch rückhaltbar, versicherte der Stadtbaumeister. Als Franz Sengl (Grüne) nachfragte, ob sich die dargestellte „Retentionsmulde“ tatsächlich auf städtischem Grund befinde, erwiderte der wieder anwesende Bürgermeister Patrick Janik, dies sei „ausdrücklich zugelassen“. Das lobende Schlusswort für den Wettbewerbssieger blieb quasi Josef Pfister (BMS) vorbehalten: „Diese schwierige Hanglage so zu bewältigen, so aufgelockert – andere Entwürfe waren dagegen richtige Klötze!“ Der Bauausschuss nahm den Gewinner-Entwurf einstimmig befürwortend zur Kenntnis.