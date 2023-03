Singen, musizieren und tanzen beim Volksmusik-Seminar in Herrsching

Gemeinsam musizieren, singen und tanzen die Teilnehmenden des Volksmusik-Seminars in Herrsching Mitte April. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Landkreis – Der Kreisheimatpfleger des Landkreises Starnberg Manfred Schulz lädt am Wochenende 15./16. April zum „Volksmusik-Seminar des Landkreises Starnberg“ in das Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching ein.

Da soll allen Teilnehmern die Gelegenheit gegeben werden Singen, Musizieren und Tanzen in der Gemeinschaft zu erleben und zu praktizieren. Der Kreisheimatpfleger freut sich, dass heuer der neue Volksmusikpfleger des Bezirks Oberbayern Leonhard Meixner bei diesem Seminar dabei ist und für alle Interessierte einen Work-Shop zum Thema- „Zuawefarwen“ -die freie Melodieumspielung in der Volksmusik - hält.



Volksmusikpfleger Leonhard Meixner beim Seminar in Herrsching

In eingeteilten Gruppen (Gesangs-, Stubnmusik-, Streicher- oder Bläserbesetzungen) wird „fleißig aufspuit und gsunga“ und wenn möglich, die Erkenntnisse des Work-Shops umgesetzt. Beim Seminar wird der Kreisheimatpfleger von bewährten, sachkundigen Referenten unterstützt. Beim gemeinsamen Singen, bei einer volksmusikalisch gestalteten Andacht und beim Abschlussmusizieren werden wir uns mit der ganzen Bandbreite der Volksmusik beschäftigen. Info bei Kreisheimatpfleger Manfred Schulz, Telefon 08151/21489 – Anmeldung im Internet des LRA Starnberg www.lkr-starnberg.de unter „Bürgerservice / Kultur/ Volksmusikseminar.“ Anmeldeschluss ist am 26. März. (kb)