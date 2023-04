E-Skateboard-Fahrer entzieht sich in Starnberg einer Polizeikontrolle

Polizeibeamte wollen in Starnberg einen jungen Verkehrsteilnehmer mit E-Skateboard kontrollieren. Er rennt jedoch weg. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - In Starnberg entzieht sich eine männliche Person mit einem elektrischen Skateboard einer Polizeikontrolle. Wer kann Angaben machen?

Die Polizei Starnberg sucht noch Zeugen zu einem Fall der vergangener Woche. Am 11. April, gegen 21.05 Uhr, stellten die Beamten in der Leutstettener Straße in Starnberg ein E-Skateboard fest. Der männliche Fahrer entzog sich der Kontrolle und rannte weg, sein Skateboard ließ er stehen.

E-Skateboard-Fahrer rennt vor Polizei davon

Dieses wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen diverser Vergehen ermittelt, etwa dem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergeset. Die Polizei Starnberg sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, er hatte einen athletischer Körperbau und war rund 1,80 Meter groß. Wer kennt eine Person, die vor dem 11. April noch ein E- Skateboard besessen hat, Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Starnberg, Telefon 08151/364-0. (kb)