Ski Alpin: Über das Auf und Ab in Norwegen für Kira Weidle

Teilen

Ein verrücktes Rennen: Kira Weidle wurde schlussendlich auf Platz neun durchgereicht. © Archiv

Starnberg – Ordentlich etwas geboten war beim Weltcup-Wochenende im Norwegischen Kvitfjell. Für die Starnbergerin Kira Weidle gab es bei den drei Rennen ein ordentliches Auf und Ab.

Mit Platz zwölf im Super G war der Auftakt durchaus vielversprechend. In der anschließenden Abfahrt hatte die 27-jährige dann Pech. Sie prallte kurz vor einer Flachpassage mit hohen Tempo mit dem Arm gegen eine Torstange, woraufhin sie wenig später ausschied. Trotz schmerzenden Arms zeigte sich beim abschließenden Super G eine gute Fahrt. Als sie mit Startnummer 19 ins Ziel kam, freute sich Weidle über Platz vier auf der Anzeigentafel. Danach besserte sich aber das Wetter, so dass viele spät gestartete Läuferinnen noch vorne rein fuhren. Weidle wurde noch auf Platz neun durchgereicht. „Das war ein verrücktes Rennen“, bekannte Weidle danach. An diesem Wochenende sind die Speedfahrerinnen nicht im Einsatz. Ab 15. März steht dann das Saisonfinale in Andorra auf dem Programm.