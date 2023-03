Ski Alpin: Weidle im letzten Abfahrtsrennen auf Platz neun

Nicht nach Wunsch verlief das letzte Abfahrtsrennen für die Starnbergerin Kira Weidle © hal

Starnberg – Ohne Podestplatz endete die Abfahrtsaison für die Starnbergerin Kira Weidle.

Im letzten Rennen beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra lag die 27-jährige lange Zeit im Spitzenfeld. Im unteren Streckenteil unterlief Weidle dann ein dicker Fehler, als sie in einer Linkskurve einen Schlag abbekam und überdrehte. Dadurch verlor sie einige Zehntelsekunden. Im Ziel hatte Weidle schließlich 1,20 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Ilka Stuhec. Das bedeutete nur Platz neun für die Starnbergerin. „Es war wie schon oft in der Saison, es waren gute Teile dabei und dann passierte wieder was, das ein gutes Ergebnis verhindert“, meinte Weidle danach. Im Abfahrts-Weltcup landete sie mit 250 Punkten auf Rang sieben. Damit kam sie in diesem Winter nicht ganz an ihre Leistung aus den Saisons 18/19 und 20/21 heran, als sie in der Disziplinenwertung jeweils Fünfte wurde.

Roland Halmel