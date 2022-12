So entsorgt man Weihnachtsabfälle im Landkreis Starnberg richtig

Teilen

Nach Weihnachten türmen sich Berge von Geschenkpapier. Doch wohin entsorgen? Awista Starnberg gibt Tipps. (Symbolfoto) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Starnberg - Nach den Feiertagen ist das Abfallaufkommen meistens höher als üblich. Das Entsorgungsunternehmen Awista-Starnberg will bei der Entsorgung der Feiertagsabfälle wie Geschenkpapier, Verpackungen sowie Christbaum und Adventskranz mit den richtigen Trennregeln unterstützen.

„Mit der richtigen Mülltrennung kann jeder einen wichtigen und fortwährenden Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so Awista in einer Pressemitteilung und verweist auf wichtige Trennregeln.

Verpackungsabfälle im gelben Sack nicht ineinander stapeln und Deckel von Getränkekartons entfernen

Je nach Materialart werden Verpackungsabfälle in unterschiedlichen Behältern gesammelt. Es gilt folgende Faustregel: In den Gelben Sack gehört alles was einmal Verpackung war, außer Glas und Papier. Seit Anfang 2022 gehört auch Styropor in den Gelben Sack. Unterschiedliche Bestandteile einer Verpackung, wie Deckel und Karton beim Getränkekarton, sollten voneinander getrennt werden. Also: Deckel ab und beides in den Gelben Sack. Die Verpackungen sollen nicht ineinander gestapelt werden, da sonst beim Sortierprozess die unterschiedlichen Materialien nicht voneinander getrennt werden können und für das Recycling verloren gehen. Die Verpackungen müssen auch nicht ausgespült werden, der löffelreine Joghurtbecher kann beispielsweise ohne weiteres Auswaschen im Gelben Sack entsorgt werden. Weitere hilfreiche Informationen finden sich auf der Internetseite der Initiative „Mülltrennung wirkt“ unter www.muelltrennung-wirkt.de.

Zerbrochene Christbaumkugeln gehören nicht in den Glascontainer

Grundsätzlich gilt: In die Glascontainer gehört nur restentleertes Verpackungsaltglas – keine Trinkgläser, kein Porzellan, keine Spiegel oder Behälter aus Bleiglas – auch keine zerbrochenen Christbaumkugeln. Diese Gegenstände aus Glas haben eine andere Materialzusammensetzung und gehören nicht in den Glascontainer, sondern wie Porzellan zum Wertstoffhof in den Bauschuttcontainer. Christbaumkugeln und Spiegel sind über die Restmülltonne zu entsorgen. Im Altglas würde dieser Abfall zu erheblichen Qualitätsproblemen bei der Neuproduktion führen. Hilfreiche Informationen und weitere Entsorgungstipps gibt es auch auf der Internetseite www.was-passt-ins-altglas.de, eine Informationskampagne der Altglasrecycler.

Geschenkpapier kann ins Altpapier, Backpapier jedoch nicht

Geschenkpapier kann wie Papierverpackungen, Zeitungen und Kartonagen ins Altpapier. Nur beschichtetes Papier, wie beispielsweise Backpapier oder Wachspapier, hat hier nichts verloren und gehört in die Restmülltonne. Ins Altpapier oder die Blaue Tonne gehören außerdem Zeitschriften inklusive Broschüren, Pappverpackungen, Eierkartons und Papiertüten sowie Geschenk- beziehungsweise Grußkarten. Auch Briefumschläge und Brottüten mit Sichtfenster können in den Papiermüll. Eingeschweißte Prospekte müssen ausgepackt werden und dann ohne Folie ins Altpapier gegeben werden. Benutzte Taschentücher und Küchentücher gehören nicht in die Altpapiersammlung, sondern in die Restmülltonne.

Für Biomüll-Sammlung keine (kompostierbaren) Beutel verwenden

In die Biotonne gehören neben Speiseresten und Backwaren auch Gartenabfall oder verwelkte Blumen. Auch Eier- und Nussschalen sowie Kaffeesatz sind in der Biotonne richtig. Neben Knochen, Gräten und Fleischreste können auch alle weiteren gekochte oder ungekochte Speiseabfälle entsorgt werden. „Bitte verwenden Sie für die Sammlung in der Küche keine Plastiktüten oder kompostierbare Kunststoffbeutel aus biologisch abbaubaren Werkstoffen. Diese können in der Verwertungsanlage nicht abgebaut werden und verunreinigen als Störstoff den Kompost“, teilt Awista mit. Papiertüten, am besten mit dem Blauen Engel, sind stattdessen bestens geeignet.

Der Christbaum darf nur ungeschmückt in den Grüngutcontainer

Weihnachtsbäume und -zweige müssen vor der Entsorgung vollständig abgeschmückt sein. Mit Dekorationsspray besprühte Zweige gehören in die Restmülltonne. Abgeschmückte Christbäume und Adventskränze gehören in die Grüngutcontainer auf den Wertstoffhöfen oder können nach den Weihnachtsferien wieder an der Kompostieranlage in Hadorf angeliefert werden. Kleinere Zweige können auch in die Biotonne gegeben werden. Alle Dekomaterialien sowie Klebereste und Fixierdraht müssen vorher entfernt werden, damit die Bioabfälle und die erzeugten Komposte nicht verunreinigt werden. Können Fremdmaterialien nicht entfernt werden, gibt man die gebundenen Sträuße, Gestecke und Kränze in die Restmülltonne.

Tipps und Tricks zur Abfallvermeidung oder dem richtigen Recycling erhalten Interessierte auch auf der Website des Awista-Starnberg unter www.awista-starnberg.de. Bei Fragen zur Abfallentsorgung kann man sich unter Telefon 08151/2726-0, Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr an die Experten wenden. (kb)