So entwickeln sich die Straftaten nach Corona im Inspektionsbereich der Polizei Gauting

Präsentieren die Kriminalitäts- und Verkehrsstatistik der Polizeiinspektion Gauting: (v.l.) Verkehrsexperte Josef Schmid, Inspektionsleiter Andres Ruch und sein Stellvertreter Andreas Rau. © Polizeiinspektion Gauting

Gauting - Weniger Straftaten als im Vor-Corona-Jahr 2019, mehr Tatverdächtige ermittelt und eine Steigerung bei der Aufklärungsquote, so lässt sich die Bilanz der Polizeiinspektion Gauting für das Jahr 2022 zusammenfassen.

Im Jahr 2022 wurden im Bereich der Polizeiinspektion Gauting insgesamt 617 Straftaten erfasst. Das entspricht einem Rückgang von exakt 14,7 Prozent beziehungsweise einem Minus von 57 Straftaten gegenüber dem Jahr 2019. Dabei konnten mit 353 Tatverdächtige eine Aufklärungsquote von 60 Prozent erzielt werden, was eine 4,9-prozentige Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet, als die Aufklärungsquote bei 61,1 Prozent lag. Damit liegt die Belastung der Gautinger Bevölkerung mit Straftaten im Jahr 2022 bei 35,2 Fällen pro 1000 Einwohner, auf Bayern bezogen sind es 47 Fälle pro 1.000 Einwohner, das heißt in Gauting lebt es sich sicherer als in Bayern.

Einen Schwerpunkt der angezeigten Straftaten haben erneut mit 138 Fällen die Diebstahlsdelikte gebildet, welche auch im Jahr 2019 mit 123 Fällen schon einen Schwerpunkt darstellten. So ist die Zahl der festgestellten Ladendiebstähle auf 28 Fälle im Jahre 2022 gestiegen, nachdem in der Vor-Pandemie-Zeit lediglich 11 Fälle zu verzeichnen waren. Erfreulicherweise ging jedoch der Diebstahl von Fahrrädern von 48 Fällen vor der Pandemie auf 43 Fälle im letzten Jahr zurück, was einem Rückgang von 10,3 Prozent entspricht.

Polizei fahndet zivil mit E-Bikes

In diesem Deliktsbereich setzte die Polizeiinspektion Gauting insbesondere auch auf zivile Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe der erst im Jahr 2021 neu angeschafften beiden nicht als Polizeiräder erkennbaren E-Bikes, mit deren Hilfe im vergangenen Jahr zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt werden konnten.

Ein wesentlicher Gradmesser für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist unzweifelhaft die Zahl der Wohnungseinbrüche. Hier verzeichnet die Polizeiinspektion Gauting 2022 erfreulicherweise nur einen einzigen Fall, nachdem 2019 noch sechs Einbrüche zu verzeichnen waren. Bayernweit beträgt der Rückgang in diesem Deliktsbereich 34,5 Prozent, während der Rückgang in Gauting gegenüber dem Vor-Corona-Jahr bei stolzen 83,5 Prozent liegt.

Rauschgiftdelikte nehmen in Gauting zu

Ein deutlicher Anstieg ist dagegen im Bereich der Rauschgiftdelikte erkennbar. Im Jahr 2022 ist die Anzahl der festgestellten Rauschgiftdelikte auf 55 Fälle gegenüber 32 Fällen im Jahr 2019 angestiegen, was einer Steigerung von knapp 72 Prozent entspricht. Dabei konnten insgesamt 50 Tatverdächtige (davon zwölf weiblich) ermittelt werden und somit waren es exakt 24 Tatverdächtige bzw. 43,6 Prozentmehr als 2019.

Im Jahr 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Gauting 10 Fälle der Verbreitung pornographischer. Schriften zur Anzeige gebracht, nachdem diese in Gauting im Jahr 2019 nur mit 5 Fällen aktenkundig wurde. Die Verdoppelung der Straftaten in diesem Bereich ist zu einem großen Anteil auf eine entsprechende Gesetzesänderung des Paragraf 184 StGB zum 1. Januar 2021 zurückzuführen. Insbesondere in Chatgruppen von Jugendlichen beispielsweise durch das Versenden von Nacktfotos tritt diese sehr Kriminalitätsform häufig auf. Die Gautinger Polizei setzt bei diesem Deliktsfeld auf Prävention insbesondere durch ihren Jugendbeamten in den Schulen, aber auch auf Ermittlungsmaßnahmen zu digitalen Spuren. In der Folge gehören richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchungen bei Tatverdächtigen und Sicherstellungen der digitalen Endgeräte zu den obligatorischen Folgemaßnahmen.

Falsche Polizeibeamte sind auch im Dienstbereich der Polizei Gauting ein Dauerbrenner

Nur noch rudimentäre Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch bei den Urkundenfälschungen, die im letzten Jahr mit neun Delikten zu Buche schlugen, darunter nur noch in zwei Fällen durch den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, also gefälschter Impfzertifikate. Gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 mit fünf Delikten, stellt das dennoch eine 80 prozentige Steigerung dar.

Ein Dauerbrenner im Landkreis Starnberg genauso wie Großraum München sind die falschen Polizeibeamten. Insbesondere durch Schockanrufe bei Senioren zum Beispiel über angeblich verschuldete tödliche Unfälle durch Angehörige versuchen die Anrufer ihre Opfer um deren gesamte Ersparnisse zu bringen. Glücklicherweise bleiben die allermeisten Fälle dank intensiver Öffentlichkeitsarbeit in den Medien und durch Vortragsarbeit vor Ort in entsprechenden Senioreneinrichtungen im Versuchsstadium stecken.

Leider kam es aber fast exakt vor einem Jahr am 30. März 2022 auch in Gauting zu einem vollendeten Fall eines Schockanrufs durch falsche Polizeibeamte, als eine 85-jährige Seniorin um ihren gesamten Goldschmuck im Wert von 25.000 Euro gebracht wurde.

In einem zweiten vollendeten Fall am 30. November 2022 betrug der Schadensfall sogar 75.000 Euro, als ein vermeintlicher Staatsanwalt zwecks Haftverschonung für die Tochter einer 89-jährigen Gautingerin, mit der Masche eines tödlichen von ihrer Tochter verursachten Unfalls, deren gesamten Gold- und Brilliantschmuck ergaunerte. In all diesen Fällen läuft die Anbahnung an die ahnungslosen Opfer immer über das Telefon, das die Betrüger wie eine Waffe nutzen und sich dabei als Polizisten beziehungsweise Staatsanwälte ausgeben.

Gauting ist die kleinste Polizeiinspektion im Landkreis Starnberg

Die Polizeiinspektion Gauting ist derzeit noch die kleinste Inspektion der drei Inspektionen im Landkreis Starnberg, was sich bereits im laufenden Jahr durch die Übernahme der Gemeinde Gilching am 1. Januar 2023 und somit vor der Fertigstellung des neugebauten Inspektionsgebäudes an der Ammersee Straße 2024 ändern wird.

Zum Dienstbereich für die Kriminalstatistik 2022 gehörten die Gemeinde Gauting mit den Ortsteilen Hausen, Unter- und Oberbrunn sowie Gut Hüll, Frohnloh und dem Ortsteil Pentenried von der Gemeinde Krailling, was eine Zuständigkeit für exakt 19.345 Einwohner zum Stichtag 31. Dezember 2022 begründet. (kb)