Die Gewerbesteuer wird in Herrsching erhöht

So finanziert die Gemeinde Herrsching ihre Projekte im Jahr 2023

Von: Petra Straub

Eines der Großprojekte in Herrsching ist der Bau des Kinderhauses am Fendlbach, der dieses Jahr begann. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – Wie können anstehende Projekte der Gemeinde Herrsching verwirklicht werden? Einstimmig schnürte der Gemeinderat dieser Tage das Haushaltspaket 2023 mit einem Gesamtvolumen von 36,9 Millionen Euro. Durch die wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts gibt es jedoch eine erhebliche Planungsunsicherheit. „An oberster Stelle gilt es, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten und damit in der Lage zu sein, ihre Pflichtaufgaben weiterhin erfüllen zu können“, so Kämmerin Miryam Goodwin in ihrem Bericht.

Investitionen von zwölf Millionen Euro plant die Kommune 2023, etwa für den Bau des Kinderhauses am Fendlbach, die Baumaßnahmen an der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule und für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Um diese Investitionen stemmen zu können, soll Grund für 685.000 Euro verkauft und ein Kredit in Höhe von 3,4 Millionen Euro aufgenommen werden. Auch die Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 300 auf 320 Prozent beschloss das Gremium. Das soll 560.000 Euro Mehreinnahmen einbringen und die Neuverschuldung abmildern. Weiter stegeb 4,4 Millionen Euro aus Rücklagen zur Verfügung.

Kinderhaus kostet voraussichtlich 6,9 Millionen Euro

Voraussichtlich 6,9 Millionen Euro müssen 2023 für das Kinderhaus (Gesamtkosten rund neun Millionen Euro) und 1,3 Millionen Euro für die Baumaßnahme an der Schule gezahlt werden. Dort wird der Altbau saniert, werden Pausenhof, Parkplätze angelegt und wird in die Tablet-Klasse investiert. Für das 9,2-Millionen-Projekt „Bezahlbarer Wohnraum“ mit einer 4,1-Millionen-Euro-Zuwendung sind 2023 lediglich 200.000 Euro im Haushalt angesetzt. Der Umbau der Mühlfelder Straße ist mit 450.000 Euro veranschlagt (davon trägt der Staat 250.000 Euro), die Ausstattung der Feuerwehr mit 433.000 Euro und die zehnprozentige Beteiligung am Gymnasium-Bau mit 420.000 Euro. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik schlägt mit 400.000 Euro zu Buche (bei 100.000 Euro Zuwendung). Neue Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof kosten 318.000 Euro und die Investition in den Zivil- und Katastrophenschutz mit Sturzflutmanagement (120.000 Euro) und Blackout-Maßnahmen 255.000 Euro. Zudem ist die Bahnhofssanierung im Haushaltsplan mit 254.000 Euro berücksichtigt.



Die Gewerbesteuer wird in Herrsching erhöht

Durch Steuern und Abgaben sollen insgesamt 21,4 Millionen Euro, davon 9,1 Millionen Euro durch die Gewerbesteuer, erwirtschaftet werden. Wie von der Kämmerin dargestellt, liegt Herrsching im Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis Starnberg bei der Höhe der Gewerbesteuer im Mittelfeld. In Inning, Wörthsee, Gauting, Berg und Starnberg liegt der Satz bei 330 Prozent, in Gilching bei 340 Prozent. 1,7 Millionen Euro sollen Grundsteuer A und B einbringen. Die beschlossenen Erhöhungen von Zweitwohnungssteuer von acht auf 14 Prozent und der Hundsteuer von 60 auf 80 Euro sollen 300.000 Euro beziehungsweise 50.000 Euro in einbringen. Weitere 3,5 Millionen Euro die staatlichen Förderungen für Kindergärten, Grunderwerbsteuer, Schülerbeförderung und 2,9 Millionen Euro die sonstigen Erträge durch Grundstücksverkäufe, Verwaltungsgebühren, Mieterträge und ähnliches.



Über 14 Millionen Euro werden als Kreisumlage abgeführt

Die Aufwendungen der Gemeinde steigen 2023 voraussichtlich von 27,2 auf 27,4 Millionen Euro. Der größte Posten mit einem Anteil von 52 Prozent (14,1 Millionen Euro) sind dabei die Transferaufwendungen, zu denen die Kreisumlage gehört, die von 50,2 auf 53,95 Prozent gestiegen ist und 8,98 Millionen Euro verschlingt. In Kinderbetreuung werden 3,23 Millionen Euro investiert und in die Gewerbesteuerumlage eine Million. Die Umlage für weiterführende Schulen ist mit 240.000 Euro angesetzt. 5,4 Millionen Euro kosten das Personal, das sind etwa 20 Prozent der kommunalen Aufwendungen. Zugestimmt hat der Gemeinderat auch Zuschüssen für Einrichtungen in der Gemeinde in Höhe von 224.000 Euro. Mittelfristig will Herrsching in den Bau eines Festsaals der Katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus investieren. 800.000 Euro wurden dafür in der Finanzplanung 2024/25 berücksichtigt. Die Schulden erhöhen sich zum Ende 2023 voraussichtlich von 3,4 auf 3,6 Millionen Euro.