Jugendliche bekommen eine zweite Chance

So hilft die „Brücke Starnberg“ Jugendlichen bei Delikten

Von: Petra Straub

Gerd Weger (r.) ist Vorsitzender des Vereins „Brücke Starnberg“, der laut dem druckfrischen Jahresbericht im Jahr 2021 etwas weniger junge Klienten hatte als im Vorjahr. Bei den Straftaten lagen Drogendelikte an erster Stelle. Betroffene werden bei der „Brücke“ von Fachpersonal betreut, wie etwa Sozialpädagoge Richard Wutte (l.). © Petra Straub

Starnberg – Seit über 40 Jahren gibt es den Verein „Brücke Starnberg“. Seither unterstützen Sozialpädagogen Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Landkreis und darüber hinaus, wenn diese wegen eines Delikts zur Verantwortung gezogen werden. 11.500 Personen waren es seit Bestehen und 185 mit 220 Delikten im vergangenen Jahr.

Meist handelt es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gefolgt von Diebstählen, dem Erschleichen von Leistungen, Sachbeschädigungen und Schulversäumnissen. Dieser Tage legen die Verantwortlichen der „Brücke“ den Jahresbericht 2021 vor. Dabei wird deutlich, dass sich nicht nur der Schwerpunkt bei den Delikten der jungen Menschen verändert hat. Auch bei den Lebensverhältnissen zeichnet sich ein neuer Trend ab.



Der Vereinsvorsitzende Gerd Weger ist seit der ersten Stunde bei der „Brücke“ dabei. In seiner Funktion als Schöffe kam er auf die Idee, in Starnberg einen Verein zu gründen, um Jugendliche nach begangener Straftat auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft unterstützen zu können. „Damals gab es nur Arrest oder Geldbuße“, sagt er, das Wichtigste bei der Arbeit mit Jugendlichen sei jedoch, deren Vertrauen zu gewinnen. Denn nach begangener Straftat und vielen Gesprächen mit Eltern, Polizei und Gericht müsse der Fall aufgearbeitet werden, dabei unterstütze die „Brücke“. „Denn die Gründe liegen oft viel tiefer“, weiß er aus Erfahrung. Der Landkreis Starnberg sei grundsätzlich „kein Landkreis der kriminellen Jugendlichen“. Doch einige junge Menschen hätten „Pech, erwischt zu werden“, etwa beim Ladendiebstahl, Schwarzfahren oder Drogenkonsum.



Jugendliche bekommen eine zweite Chance

Grundlage für die sozialpädagogische Arbeit des Vereins (die zu 80 Prozent vom Landkreis und 2021 zu 16,2 Prozent über Entgelte aus Geldbußen finanziert wird) ist das Jugendstrafrecht, in dem der erzieherische Gedanke im Vordergrund steht. Häufig sei eine Straffälligkeit von jungen Menschen „Ausdruck nicht gelungener sozialer Integration“, so der Verein im Jahresbericht. Wer sich etwas zu Schulden kommen lässt, wird der „Brücke“ über das Amtsgericht Starnberg und die Staatsanwaltschaft München II über die Jugendgerichtshilfe zugewiesen.



Gearbeitet wird mit Beratungsgesprächen unterschiedlicher Art – etwa zum Thema Sucht –, mit so genannten Weisungen, also Anweisungen für die Klienten, die in Zusammenarbeit mit dem Jugendgericht erlassen werden. Das kann eine Arbeits- oder eine Betreuungsweisung sein. Zudem gibt es Gruppenangebote, bei denen die soziale Kompetenz trainiert wird und auch Naturschutzaktionen. Neben den hauptamtlich tätigen Sozialpädagogen der „Brücke“ kümmern sich rund 60 kommunale und gemeinnützige Einrichtungen wie Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Krankenhäuser um die Klienten und erklären sich bereit, Jugendlichen mit einem Job eine zweite Chance zu geben. So können diese die geforderten Arbeitsauflagen abarbeiten. Und erfahren dabei, „dass Arbeit auch schön sein kann“, so Weger.



Nicht das Strafmaß ist wichtig, sondern die Stärkung der sozialen Kompetenzen

Die „Brücke“ verzeichnet eine Zunahme bei den psychosozialen Gesprächen. In vier Jahren ist ihr Anteil von 23 auf 50 Prozent gestiegen. Ziel bei den Gesprächen ist immer, sich mit sich auseinanderzusetzen und ein Problembewusstsein für die Lebenssituation zu entwickeln. Die Maßnahmen sollen Jugendliche zur Unrechtseinsicht bewegen und Zukunftsperspektiven aufzeigen. „Nicht das Maß der Strafe bringt Jugendliche dazu, keine Straftat mehr zu begehen, sondern Maßnahmen, die Jugendliche zur Unrechtseinsicht bewegen, soziale Kompetenzen stärken, die Empathiefähigkeit fördern und Entwicklungschancen verbessern“, so der Verein im Jahresbericht.



Aus allen sozialen Schichten kommen die jungen Straftäter im Landkreis Starnberg, erklärt Weger. Den Rückgang der Straftaten 2021 erklärt er mit den mangelnden Möglichkeiten durch die Einschränkungen in der Pandemie und glaubt, dass die Zahlen bald wieder steigen. Von 230 Straffälligen zwischen 14 und 21 Jahren, die der „Brücke“ 2020 zugewiesen wurden, reduzierte sich die Zahl 2021 auf 185. 143 Personen davon waren männlich, 42 weiblich. Mit 20 Prozent am meisten betroffen waren die 17-Jährigen. Erstmals weisen die Erhebungen mit 20,5 Prozent mehr Straffällige aus Mittelschulen auf, die Auszubildenden (18,9 Prozent) liegen auf Platz zwei.



Weniger Gymnasiasten, mehr Mittelschüler

Viele Jahre führten die Gymnasien (dieses Jahr Platz 4 nach den Arbeitssuchenden) die Liste an. Dazu merkt Weger an, dass im Landkreis mehr Schüler in Gymnasien unterrichtet werden und diese dort auch länger zur Schule gehen als etwa Schüler in die Hauptschule. 74,1 Prozent der Schüler hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (Vorjahr 76,1), mit 8,1 Prozent befinden sich afghanische Staatsbürger auf Rang 2.



Jüngere weniger, ältere Jugendliche häufiger betroffen

Bei den 14- bis 16-Jährigen sind die Straftaten weniger geworden, bei den bis 21-Jährigen mehr. In dem Zusammenhang spricht Weger von einer häufigen Reifeverzögerung und appelliert an die Eltern, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und Jugendlichen in der Pubertät Gesprächsangebote zu machen. „Viele Jugendliche stehen wirklich alleine da“, sagt er. Das bekräftigt „Brücke“-Sozialpädagoge Richard Wutte und findet es deshalb wichtig, dass das Jugendstrafrecht mindestens bis zum 21. Lebensjahr angewandt werden kann.



„Mache Dein Handy nicht zur Waffe“

Künftig rechnet die „Brücke“ mit mehr Cyber-Straftaten. Dazu gebe es bereits Präventionsmaßnahmen unter dem Motto „Mache dein Handy nicht zur Waffe“, bei denen Jugendlichen klar gemacht wird, was beispielsweise mit den Personen passiert, von denen sie pornografische Bilder ins Netz stellen.