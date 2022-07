So hilft die Starnberger Bürgerstiftung psychisch belasteten Geflüchteten

Teilen

Eine Finanzspritze für die Unterstützung Geflüchteter: Gustav Huber (Geschäftsführer Bürgerstiftung, v.l.), Michaela Hillmeier (Vorstand SoulSupport), Thomas Sulzer (Vorsitzender SoulSupport), Barbara Scheitz (Vorstandsvorsitzende Bürgerstiftung). © Bürgerstiftung

Herrsching/Starnberg – Die Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ greift dem Verein SoulSupport in Herrsching bei der therapeutischen Krisenunterstützung von psychisch stark belasteten Geflüchteten im Landkreis unter die Arme.

Familien und Alleinerziehende sind besonders vulnerabel und haben oft vielfältige und komplexe Problemlagen. Dabei benötigt es eine aufsuchende, kultursensible, psychosoziale Begleitung, die in enger Zusammenarbeit mit Asylsozialarbeitenden, Helferkreisen, der Fachärzteschaft und sozialen Organisationen aus dem Landratsamt die Unterstützung koordiniert und durchführt. Diese Tätigkeit leistet ein Team von professionellen Mitarbeitern des im November 2021 gegründeten Herrschinger Vereins auf Honorarbasis und im Ehrenamt.

1000 Euro für die Unterstützung und Begleitung von Geflüchteten

Die Zuwendung in Höhe von 1000 Euro der Bürgerstiftung dient der Anschubfinanzierung für die Unterstützung durch Sprach- und Kulturmittlerinnen und -mittler und die fachpsychologische Begleitung in akuten Krisen sowie zur Initiierung von gezielten Projekten, wie individuelles Sprach-Coaching, soziale Kompetenz und Frauengesundheit. „Unser Anliegen ist es, diese vulnerable Gruppe von Geflüchteten zu stärken, ihre Gesundheit, ihre seelische Balance und ihr Selbstvertrauen wieder zu erreichen um ihre Integration in unsere Gesellschaft zu ermöglichen, insbesondere den Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten“ sagt Dipl. Psych. Thomas Sulzer, Vorsitzender des Vereins. (kb)