So hilft Herrsching den Geflüchteten

In Herrsching ist das Netzwerk groß. Viele Bürgerinnen und Bürger unterstützen Geflüchtete aus der Ukraine. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Symbolbild

Herrsching – Vorrangig Frauen und Kinder sind vor den Kriegsgeschehnissen aus der Ukraine geflüchtet. „Die Bereitschaft Kriegsflüchtlinge in der Gemeinde Herrsching aufzunehmen, ihnen zu helfen, hier anzukommen und sich bei uns zurecht zu finden ist immens“, berichtet der Verein „Herrschinger Insel“ nach dem kürzlich stattgefundenen Vernetzungstreffen im Rathaus.

Von den bislang 145 in Herrsching angekommenen ukrainischen Bürgern, seien laut Bürgermeister Christian Schiller die meisten privat aufgenommen worden. Allein 16 Geflüchtete wohnen in der Fischerstatt, einer privaten Initiative unter der Federführung von May-Britt Stumbaum und ihrem Mann Thomas Bleeker. Ziel des Vernetzungstreffens sei es gewesen, die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch zu bringen, um die bestehenden Hilfsangebote transparent zu machen, Zuständigkeiten zu klären und Ressourcen zu bündeln. Wer macht was, wo drückt der Schuh, und in welchen Bereichen besteht Unterstützungsbedarf?



Hilfe bei der Suche einer Unterkunft, bei medizinischer Versorgung und der Bildung

Flüchtlinge aus der Ukraine können zwar ohne Visum nach Deutschland einreisen und erhalten umfassende Unterstützung – von Unterkunft über medizinische Versorgung bis zum Zugang zu Bildung, allerdings gestaltet sich dies in der Praxis oftmals schwer.

Pfarrer, Schulleiter und Gemeindevertreter kommen zum Vernetzungstreffen

Dies bestätigte sich bei dem Vernetzungstreffen. Die Resonanz war groß, es waren neben Bürgermeister Schiller, seiner Stellvertreterin Christina Reich, der Integrationsbeauftragten der Gemeinde Herrsching, Hannelore Doch, der Bereichsleiterin Soziales, Julia Schmidbauer, Pfarrer Ulrich Haberl und Diakon Hans-Hermann Weinen von der evangelischen Kirche sowie Pfarrer Simon Rapp von der katholischen Kirche und der Schulleiter der Realschule Herrsching anwesend.

Ehrenamtliche schaffen Begegnungsmöglichkeiten

Außerdem waren Vertreterinnen und Vertreter des Landratsamtes Starnberg, der Migrationsberatung der AWO, der Herrschinger Tafel, der Volkshochschule Herrsching, des Familien Zentrums Herrsching e.V. und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eingeladen. „Ein großer Gewinn des Treffens waren die Aussagen der Ehrenamtlichen, die sich in den Bereichen Unterbringung, Deutschkurse, Begegnungsmöglichkeiten etc. engagieren.“



Die Tafel in Herrsching braucht Unterstützung

Die Vertreterin des Vereins „Wir schaffen das!“, Silvana Prosperi und Franz Bissinger vom Helferkreis Asyl konnten ihre Erfahrungen aus ihrer jahrelangen Asylarbeit weitergeben.

Das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger, darunter auch der Schülerinnen und Schüler der Realschule Herrsching sei riesig. Ebenso im Rathaus Herrsching und bei den verschiedenen sozialen Organisationen vor Ort werde alles getan, um den Menschen, die aus den Kriegsgebieten geflüchtet sind, unbürokratisch zu helfen, allen voran die Herrschinger Tafel.



Doch auch beim größten Engagement kann die Herrschinger Tafel die sprunghafte Steigerung ihrer Kundinnen und Kunden auf Dauer nicht bewältigen, heißt es. Es fehle an Lebensmitteln und Manpower. Christian Reich habe konkrete finanzielle Unterstützung zugesagt.



Jetzt soll es ein Treffen mit Vermietern geben

Ein weiteres Ergebnis des Vernetzungstreffens war die Einladung zu einem Austausch der privaten Wohnungsgeberinnen und -geber. Die Planung und Organisation übernehmen unter anderem die Pfarrer der Gemeinde in Verbindung mit der Integrationsbeauftragten.



Das Landratsamt Starnberg hat eine Hotline unter Telefon 08151/148 77799 eingerichtet. Sie ist Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, und freitags, 8 bis 12 Uhr, erreichbar. Antworten auf häufig gestellte Fragen sind auch auf der Homepage unter www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe zu finden.



Anfragen per E-Mail können an ukraine-hilfe@LRA-starnberg.de gerichtet werden. Die „Herrschinger Insel“ ist unter Telefon 08152/9938030 erreichbar.