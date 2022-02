Anmeldung bis 22. Februar möglich

So könnte Starnberg aussehen bei der Landesgartenschau 2032

Bürgerinnen und Bürger können Ideen einbringen, wie Starnberg für die Landesgartenschau 2032 herausgeputzt werden könnte. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die Stadt Starnberg bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2032 und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv daran zu beteiligen. Welche Ideen Bürger bereits eingebracht haben, erfährt man beim Online-Bürgerdialog.

Die Stadt Starnberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände zum zweiten Online-Bürgerdialog am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr herzlich ein, sich aktiv an der Bewerbung zur Landesgartenschau in Starnberg 2032 zu beteiligen. Im Rahmen der Veranstaltung wird das beauftragte Büro "Keller Damm Kollegen Landschaftsarchitekten Stadtplaner GmbH" den aktuellen Planungsstand vorstellen. Darüber hinaus steht ein interaktiver Teil mit allen Teilnehmenden auf dem Programm.

„Im ersten Bürgerdialog am 8. Dezember 2021 sind bereits zahlreiche tolle Ideen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die es nun gilt gemeinsam weiter auszuarbeiten“, so Bürgermeister Patrick Janik in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung richtet sich auch an alle Interessierten, die beim ersten Termin nicht dabei sein konnten. „Sie sollen ebenso die Chance bekommen, ihre Ideen und Anregungen einzubringen“, betont Patrick Janik.

Bürger planen das Projekt „Landesgartenschau 2032“

Im interaktiven Teil werden die beteiligten Starnbergerinnen und Starnberger zu Projektplanern für ihren Wohnort. Dabei ist ihre persönliche Einschätzung zu verschiedenen Fragestellungen gefragt: Welche Aspekte der Bewerbung passen besonders gut zu Starnberg? Wie kann eine gute Verbindung zwischen den geplanten Landesgartenschau-Arealen hergestellt werden? "Die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft sind für uns besonders wertvoll und fließen direkt in die Bewerbung zur Landesgartenschau in Starnberg 2032 ein", ergänzen die Projektleiterinnen Sarah Buckel und Sylvie Pfeifer.



Anmeldung bis 22. Februar möglich

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird der Bürgerdialog wieder online stattfinden. Anmeldungen sind per E-Mail an landesgartenschau@starnberg.de bis zum 22. Februar möglich. Nach der Anmeldung erhalten Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Starnberg die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting. Für Kurzentschlossene wird der Link zum Meeting auch unter www.starnberg2032.de veröffentlicht.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein Computer, Laptop oder Tablet und ein stabiler Internetzugang. Wer in der Zwischenzeit die Landesgartenschau-Bewerbung aktiv unterstützen möchte, kann sich in die Unterstützerliste eintragen, entweder online auf www.starnberg2032.de oder persönlich an der Infostelle im Starnberger Rathaus.