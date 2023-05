So sieht ein Bauernhof-Frühstück bei Familie Drexl in Schlagenhofen aus

Gut und gesund frühstücken auf dem Bauernhof der stellvertretenden Kreisbäuerin Annette Drexl (4.v.l.). Unser Bild zeigt (v.r.) Sabine Urlberger-Wagner, Kreisbäuerin Beatrice Scheitz, Gabriele Bauer und Christa Wagner von der BBV-Kreisvorstandschaft Starnberg mit der Gastgeberin und einigen begeisterten Besuchern sowie Kälbchen Hellena. © Sabine Urlberger-Wagner

Inning - Auf dem Hof der stellvertretenden Kreisbäuerin Annette Drexl in Inning-Schlagenhofen herrscht reger Betrieb. Bei der bayernweiten Aktion „Frühstück auf dem Bauernhof“ bietet sie den Besucherinnen und Besuchern ein wahres Genussbuffet.

Die bayernweite Aktion „Frühstück auf dem Bauernhof“ wurde 2018 zum 70-jährigen Jubiläum der BBV-Landfrauen ins Leben gerufen. Hierbei bieten Bauernhöfe in ganz Bayern am dritten Mai-Wochenende ein genussvolles Frühstück mit hofeigenen und regionalen Produkten an. Mit dabei in diesem Jahr war auch der Hof von stellvertretende Kreisbäuerin Annette Drexl in Schlagenhofen im Landkreis Starnberg.

Über dreißig Personen lassen sich Schnittlauchbrot, Eier, Wurst und Molkereiprodukte aus der Region schmecken

Mit viel Liebe zum Detail wurde ein wahres Genuss-Buffett aufgebaut. Über 30 Personen ließen sich das gesundes Frühstück schmecken und kamen bei selbstgebackenem Brot mit Schnittlauch, frischen Eiern von freilaufenden Hühnern, Wurst, Kaffee und Molkereiprodukten mit den Landfrauen ins Gespräch. Den idyllischen Hof konnten die Besucherinnen und Besucher bei einer informativen Hofführung näher kennenlernen.

Besonderer Star war „Hellena“, das nur wenige Tage alte Kälbchen, das vor allem die vielen kleinen Besucher total begeisterte. Annette Drexl, die strahlende Gastgeberin, bezeichnete die Aktion als „vollen Erfolg mit ganz viel Spaß!“ (kb)