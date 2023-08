So umfahren Radfahrer den Bahnbrücken-Bau in Starnberg

DB-Fahrplanänderung während Bahnstrecken-Sperrung läuft

Starnberg - Wenn in Starnberg am 24. August die Arbeiten am Bahnbrücken-Bau an der B2 beginnen, wird der Verkehr umgeleitet. Auch Radfahrer sind betroffen.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat deshalb heute eine Infografik herausgegeben, die Radfahrerinnen und Radfahrern während der Straßensperrung Orientierung geben soll. Gleichzeitig weißt die Behörde darauf hin, dass eine Fahrplanänderung der Bahn für die Zeit der Bahnstreckensperrung in Arbeit ist.



Bahnstrecke ab 21. August gesperrt, B2 ab ab 24. August

Die Vollsperrung der Bundesstraße 2 im Rahmen des Ersatzneubaus der Bahnbrücke beginnt am Donnerstag, 24. August, und dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 6. September. Die Unterbrechung der Bahnstrecke wird im Zeitraum von Montag, 21. August, bis Montag, 4. September, erfolgen.

Zusätzliche Beeinträchtigungen durch Brückenbau in München

Aufgrund einer ebenfalls im August laufenden Brückenerneuerung an der Paosostraße in München müssen sich Bahnkundinnen und -kunden der S-Bahn-Linie S 6 und der Werdenfelsbahn von 21. August bis 4. September auf Einschränkungen einstellen. Alle Details zu Bauarbeiten und Fahrplanänderungen gibt es rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Beeinträchtigungen auf bauinfos.deutschebahn.com/bayern sowie unter s-bahn-muenchen.de/baustellen.

Linienbus-Fahrplan von 21. August bis 6. September

Alle Details zu Fahrplanänderungen der MVV Regionalbuslinien sind rechtzeitig auf der MVV Homepage unter www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft/fahrplanaenderungen/index.html abrufbar.

Auch die Staatsstraße zwischen Starnberg und Gauting ist gesperrt

Das Staatliche Bauamt Weilheim weist darauf hin, dass die Staatsstraße zwischen Starnberg und Gauting aufgrund der dort gleichzeitig laufenden Böschungssanierung im Mühltal während dieser zweiwöchigen B 2-Vollsperrung ebenfalls voll gesperrt sein wird. Die Umleitungsstrecke führt über die Hanfelder Straße. Die Sperrdauer erstreckt sich bis voraussichtlich Ende September.

Details zu dieser Maßnahme sind unter stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/2023/56/ zu finden. (kb)