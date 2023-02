So viele Unfälle ereignen sich auf den Straßen des Landkreises Starnberg

Von: Petra Straub

Teilen

Verkehrsbilanz: Im Landkreis Starnberg wurden 2022 insgesamt 257 Radfahrer bei Unfällen verletzt. © Andriy Popov/Panthermedia

Landkreis – Wie hat sich die Verkehrsunfallstatistik im Landkreis Starnberg entwickelt? Gibt es mehr Tote auf den Straßen als in der Corona-Zeit mit weniger Verkehr? Was ist 2022 die Ursache für die meisten Unfälle in der Region? Die Polizeiinspektion Starnberg zieht Bilanz.

Die erfreuliche Nachricht zuerst: Im Vergleich zu 2021 ging die Zahl der Verkehrsunfälle 2022 leicht zurück. Mit 3.717 waren es 61 weniger als 2021 und sogar 1.079 weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 4.796 Unfällen. Nicht geändert hat sich jedoch leider die Zahl der Unfälle mit getöteten Personen – drei waren es. Verletzt wurden Verkehrsteilnehmer in 506 Fällen. 2019 lag die Zahl jedoch mit 535 noch höher. Die Statistik weist 872 Unfallfluchten auf, das sind etwas mehr als 2021 mit 864. Im Vergleich zu 2019 mit 1.082 haben sich diese Delikte jedoch deutlich reduziert. Bedauerlich ist, dass die Aufklärungsquote relativ niedrig ist. Sie lag 2022 lediglich bei 41 Prozent. Positiv jedoch, dass der Anteil von Unfallfluchten bei Vorfällen mit verletzten Personen von 40 auf 25 Fälle zurückging.

Mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss im Landkreis Starnberg

Gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit Alkohol (35 auf 47) oder Drogen (1/1). Zu Schaden kamen bei diesen Unfällen insgesamt 33 Personen, tödlich verletzt wurde jedoch keine. Unfälle mit Verletzten aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent (insgesamt 84) an. Verletzt wurden dabei 107 Personen (95). Motorradunfälle gab es 2022 insgesamt 45, 2021 waren es noch 51. In etwa der Hälfte der Fälle (22) waren die Fahrer auch die Hauptunfallverursacher, informiert die Polizei. Verletzt haben sich 37 (43), tödlich endete glücklicherweise kein Motorradunfall im Landkreis Starnberg.

Die meisten Unfall-Radfahrer sind selbst Schuld am Sturz

„Auf einem sehr hohen Niveau“ liegt laut Polizei die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern (266/254), „das sind deutlich mehr als vor 2020“. 257 Radfahrer wurden bei den Unfällen verletzt, drei Viertel davon selbstverschuldet. Immer öfter würden Gehwege verbotswidrig genutzt, dies sei 2022 bei 20 Unfällen so gewesen. 230 Unfälle ereigneten sich im Vorjahr auf Autobahnen im Landkreis, drei davon mit Todesfolge.

Drei Menschen sterben auf den Straßen des Landkreises Starnberg

Dabei verstarb im März eine 78-Jährige vermutlich an einer medizinischen Ursache auf der B2 in Starnberg. Im Juni prallte ein 23-Jähriger zwischen Weßling und Seefeld an den Baum und im Juli kam ein 82-jähriger Radfahrer zwischen Hochstadt und Oberbrunn ums Leben.



„Ablenkung zählt zu den größten Gefahren im Straßenverkehr“, so die Polizei, die in dem Zusammenhang über 634 Bußgelbescheide wegen Ablenkung durch Mobiltelefone und andere elektronische Geräte berichtet, 50 davon mit dem Rad. Abschließend zeigt sich Polizeihauptkommissar Oliver Jauch erfreut über den Abwärtstrend der verletzten Personen, bei dem man nicht nur einen 10-Jahres-Tiefstand erreicht habe, sondern weit darunter liege.