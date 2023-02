So weit ist Herrsching beim Hochwasserschutz

Von: Petra Straub

Teilen

In Herrsching werden aktuell Gefahrenpunkte ermittelt, um einen entsprechenden Hochwasserschutz gestalten zu können. © Archiv Wasserwirtschaftsamt

Herrsching - Wie weit ist Herrsching mit den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen? Diese Frage beantwortete Florian Brodrecht von der Firma Spekter bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Unternehmen plant für die Gemeinde ein Sturzflut-Risikomanagement.

„Ereignisse wie im Ahrtal häufen sich und werden intensiver“, sagt Brodrecht, „auch Herrsching hat schon viele Hochwasser erlebt“, setzt Bürgermeister Christian Schiller nach. Das ist der Grund, warum sich die Gemeinde nun aktiv mit dem Thema beschäftigt und Vorsorge trifft. Begleitet wird sie dabei vom Unternehmen Spekter in Herzogenaurach, das ein Sturzflut-Risikomanagement ausarbeitet, für das es seitens des bayerischen Umweltministeriums ein Förderprogramm gibt.

Die Bestandsaufnahme in Herrsching ist abgeschlossen

Die Bestandsaufnahme in Herrsching ist bereits abgeschlossen. Aktuell arbeitet Spekter an der Gefahrenermittlung. Dabei wird das gesamte Ortsgebiet betrachtet, werden Gefahrenstellen aufgespürt und ein digitales Geländemodell erstellt. Parallel dazu läuft eine Bürgerbefragung (starkregenmelder.de), die seitens der Bürgerschaft „sehr gut genutzt“ wird, wie Brodrecht versichert. Damit fließen Erfahrungswerte ein und werden Hotspots ermittelt.



Jetzt werden Gefahrenpunkte ermittelt

Die Fließrichtung des Wassers und die Beschaffenheit der Böden wurden bereits festgestellt, Gefahrenkarten erstellt und ein Starkregenereignis simuliert.



Bei der Bürgerversammlung im März wird die Hochwasserschutzmaßnahme vorgestellt

Bereits bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 2. März, soll Bürgerinnen und Bürgern am Computer gezeigt werden, wie sich eine mögliche Sturzflut in den einzelnen Ortsbereichen entwickelt, wo etwa Schulen und Wohnsiedlungen betroffen wären und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssten. Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung arbeiten bereits eng zusammen. Auch das Wasserwirtschaftsamt ist eingebunden.



Die Feuerwehr wird nun ein Krisenmanagement vorbereiten und das Planungsbüro unter Berücksichtigung der ermittelten Daten Schutzmaßnahmen entwickeln. Die entsprechenden Vermessungen starten demnächst. (kb)