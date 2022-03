So wird Grüngut im Landkreis Starnberg richtig entsorgt

Wer den Garten jetzt auf Vordermann bringt, kann die Grüngutabfälle im Landkreis Starnberg in Säcke füllen und abholen lassen. © Mareen Fischinger/Imago/Symbolbild

Landkreis - Das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg Awista bietet ab sofort wieder die Möglichkeit, Gartenabfälle abholen zu lassen und weist darauf hin, wie Grüngut im Landkreis ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Awista teilt mit, dass zum Frühlingsbeginn und zum Start der Gartensaison wieder der Abholservice für Grüngutabfälle möglich ist. Seit dieser Woche und bis Ende Juni können Landkreisbürger und -bürgerinnen den sogenannten Grüngut-BigBag zum Preis von 39 Euro erwerben.

Die Kunden befüllen die Säcke und Awista holt sie ab

Der Abholservice beinhaltet einen „Rundum-Service: von der Abwicklung der Bestellung, der Gestellung der Säcke, deren termingerechte Abholung bis hin zur hochwertigen regionalen Verwertung. Die genauen Informationen zur Befüllung der BigBags, die jeweiligen Verkaufsstellen sowie das Web-Formular zur Abholung finden Interessierte online auf der Website des Awista-Starnberg unter https://www.awista-starnberg.de/gruengut-bb/

Wie können Gartenabfälle im Landkreis richtig entsorgt werden? Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle

Grün- und Gartenabfälle wie Hecken- und Strauchschnitt, Laub, Rasenschnitt, Wurzeln und Zweige können in haushaltsüblichen Mengen bis zu einem Kubik pro Öffnungstag und Kunden an fast allen Wertstoffhöfen und den Grüngutsammelstellen über Großraumcontainer entsorgt werden. Einige Höfe bieten die Möglichkeit der ebenerdigen Entsorgung über eine Rampenanlage, bei der das Treppensteigen entfällt.

Grüngut-BigBag

Wer seine Gartenabfälle bequem von zu Hause abholen lassen möchte, kauft sich den AWISTA-Grüngut-BigBag für 39 Euro auf dem Wertstoffhof. Die Befüllung erfolgt zu Hause. Sobald der BigBag gefüllt ist, kann die Abholung beauftragt werden. Dadurch wird die Fahrt zum Wertstoffhof gespart und man leistet automatisch einen kleinen aber wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landkreises.

Kompostieranlage Hadorf

Größere Mengen von Grüngut können problemlos über die AWISTA-Kompostieranlage in Hadorf gegen eine geringe Gebühr (5,10 € pro 100 kg) entsorgt werden. Unter 100 kg wird eine Pauschale von 5,- € in Rechnung gestellt. Dies ist gerade dann sinnvoll, wenn man größere Gartenarbeiten gemacht hat. Die fällige Gebühr kann vor Ort nur mit girocard (EC-Karte) bezahlt werden. Gewerbebetriebe haben die Möglichkeit, per SEPA-Lastschrift die Gebühren zu bezahlen.

Biotonne

Gartenabfälle, ohne Äste und Stämme, wie Laub, Blumen, Unkraut, Rasenschnitt, kleine Zweige und Wurzeln können in geringen Mengen über die Biotonne entsorgt werden. Zu achten ist darauf, dass sich die Abfälle in der Tonne nicht verdichten. Sollte die Tonne aufgrund verkanteter oder verdichteter Abfälle nicht geleert werden können, besteht kein Anspruch auf eine kostenfreie Nachleerung. Deshalb müssen die Abfälle in der Tonne gegebenenfalls aufgelockert werden. Die Leerung erfolgt regulär im 14-tägigen Rhythmus; im Juli und August wöchentlich.