Der TSV Gilching hat die Preise für die Nutzung der Tennisplätze bei Flutlicht erhöht

So wird im Landkreis Starnberg Energie gespart

Von: Petra Straub

Landkreis – Die Versorgung mit Energie ist durch den russischen Angriffskrieg knapp und teuer geworden. Deshalb hat das Bundeskabinett zwei Energieeinsparungsverordnungen abgesegnet, das die Versorgung sichern sollen. Auch im Landkreis Starnberg wird Energie gespart. Welche Vorkehrungen das Landratsamt, die Stadt Starnberg, die Kirche und Vereine treffen.

Die Beleuchtung der Kirche St. Josef wird abgeschaltet. Dazu hat die Kirche der Stadt das Okay gegeben, erklärt Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall. Ob der Christbaum vor dem Gotteshaus an Weihnachten im Lichterglanz erstrahlt, ist noch offen. Darüber habe man noch nicht gesprochen, sagt der Geistliche. Doch grundsätzlich wolle die Pfarreiengemeinschaft „natürlich“ zum Energiesparen beitragen. Bei St. Josef sei vor Abschalten des Lichts sichergestellt worden, dass der Friedhof ohne das Licht der Kirche gefahrlos betreten werden kann. Dies sei durch eine Notbeleuchtung möglich. „Auch die Kirche muss einen Beitrag leisten“, ist Jalls Überzeugung, schließlich handele es sich bei den Energiesparmaßnahmen um eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. Der Stadtpfarrer hofft nun auf das Verständnis der Veranstaltungs- und Gottesdienstbesucher und -besucherinnen, wenn sie in den Pfarrheimen und Kirchen künftig die Jacken zuknöpfe müssen – bei Theater- oder Elternabenden etwa.



Die Heizungsanlagen der Kircheneinrichtungen werden aktuell überprüft, um zu vermeiden, dass beim Abschalten Schaden für die Technik entsteht. Zudem eruieren Sachverständige und Kirchenverwaltung, wie sich niedrigere Temperaturen auf Kunstwerke und Orgeln auswirken. Auch der TSV Gilching-Argelsried mit seinen rund 3.200 Mitgliedern ist bestrebt, Energie zu sparen, wie Geschäftsführer Florian Bayer erklärt. Grund dafür ist in erster Linie die Verantwortung gegenüber der Mitglieder. So würden die Anlagen ohnehin bereits überwiegend energiesparend und ohne Klimaanlagen und Zusatzheizungen betrieben und seien alle Verantwortlichen angewiesen, sportliche Begegnungen so weit wie möglich am Tag durchzuführen.



Der TSV Gilching hat die Preise für die Nutzung der Tennisplätze bei Flutlicht erhöht

Die Lichtanlagen an den fünf Sportplätzen seien schon auf energiesparende LED-Technik umgerüstet worden. Nur am Stadion müsse noch nachgebessert werden. Zudem werde durch Bewegungsmelder Strom gespart. Der TSV Gilching hat erneut die Gebühren für die abendliche Nutzung der Tennisplätze erhöht. Damit wird angestrebt, dass sportliche Begegnungen aus Kostengründen öfter bei Tageslicht stattfinden. Geprüft wird aktuell, ob die Duschen abgestellt werden können, um Energie zu sparen. Bayer macht sich diesbezüglich jedoch wenig Hoffnung. Erfahrungsgemäß müsse eine solche Anlage bei Wiederinbetriebnahme durch eine mögliche Legionellengefahr kostenintensiv gereinigt werden. Auch das bei Bürgerinnen und Bürgern in diesem trockenen Sommer umstrittene Bewässern der Rasenflächen erwähnt Bayer. Dies zu unterlassen hätte möglicherweise zur Folge, dass der Rasen eingehe und für teures Geld neu angelegt werden müsse. Auf das Licht an der Gaststätte kann nach einem Einbruchsversuch im Mai aus Sicherheitsgründen nicht verzichtet werden.



Ein umfassendes Maßnahmenpaket hat die Stadt Starnberg im Zug der geforderten Energiesparmaßnahmen beschlossen. Einstimmig hat sich der Ferienausschuss darauf verständigt, die Badewassertemperatur im Seebad um zwei Grad abzusenken (wir berichteten). Zudem schloss der Saunabereich dort bereits vor zwei Wochen probeweise bis 23. Oktober. Während der Revision vom 4. bis 23. Oktober soll ausgewertet werden, wie viel Energie durch die Maßnahmen eingespart wurde und ob sie nach der Revision beibehalten werden.



Licht aus beim Schloss, der Kirche St. Josef und am Kriegerdenkmal in Perchting

Zudem wurde beschlossen, in ausgewählten öffentlichen Gebäuden die Warmwasseraufbereitung auszuschalten und Lüftungs- und Raumlufttechnischen zu prüfen und möglicherweise bis zu Beginn der Heizperiode außer Betrieb zu stellen. Einstimmig war auch das Votum dafür, die Fassadenbeleuchtung von repräsentativen öffentlichen Gebäuden und Denkmälern abzuschalten. Betroffen davon sind das Schloss (Finanzamt), die Kirche St. Josef und das Kriegerdenkmal in Perchting. Der Ferienausschuss sprach sich zudem einstimmig dafür aus, vorgeschriebene Maximal- und Minimaltemperaturen an Schulen, Sport- und Turnhallen sowie Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Einrichtungen zu prüfen und Maßnahmen zur Senkung der Raumtemperatur einzuleiten, „sodass unter Berücksichtigung der Behaglichkeit noch eine Energieeinsparung erzielt werden kann“.



Die stimmungsvolle Adventsbeleuchtung in Starnberg entfällt

Auch die Weihnachtszeit wird durch die Energiekrise etwas an Reiz verlieren. So wurde vereinbart, die Weihnachtsbeleuchtung in Starnberg nur am Kirchplatz und auch nur während des Christkindlmarktes sowie an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und Heilig Drei König anzuschalten. Auf die Weihnachtsbeleuchtung darüber hinaus wird in diesem Jahr verzichtet.



Über das Stattfinden des Starnberger Eiszaubers 2023 hat der Ferienausschuss zudem entschieden und sich mit knapper 7:6-Mehrheit dagegen ausgesprochen. Im Gespräch war vorab die Anmietung einer Kunststoff-Eisbahn und die Verlegung der Aktion in die Frühjahr- und Sommermonate.



Kein Eiszauber und niedrigere Temperaturen in den Büros des Landratsamts

Auf Anfrage teilt auch das Landratsamt Starnberg die kürzlich getroffenen Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden mit. Die Raumtemperatur in den Büros wird auf 19 Grad gedrosselt, heißt es. Flure und Bereiche, die nicht genutzt werden, werden nicht mehr beheizt sowie Durchlauferhitzer bei Handwaschbecken und die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Zudem weist das Landratsamt auf Energieeinsparmaßnahmen hin, die in den vergangenen Monaten bereits ungesetzt wurden – die Optimierung der Heizungsvorlauf- und Serverkühltemperaturen und der Verzicht auf eine Klimaregulierung im Sitzungssaal. Weitere Maßnahmen seien in der Umsetzung, zudem würden MItarbeitende und Mieter von Liegenschaften zu einem bewussteren Umgang mit Ressourcen aufgefordert.