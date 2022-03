Söckinger Farbsprüher auf frischer Tat erwischt

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Landkreis - Am Dienstagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Bürger, als in Söcking, in der Friedhofstraße, zwei männliche Personen einen Funkmasten und einen Stromverteilerkasten mit Farbe besprühten.

Der Mann teilte seine Beobachtungen unverzüglich der Starnberger Polizei mit, die sofort mehrere Streifenfahrzeuge zur Fahndung entsandte. Im Rahmen der Fahndung konnten dann zwei Personen, auf die die auffällige Beschreibung zutraf, bei einem weiteren Funkmasten zwischen Söcking und Hadorf angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beide wurden zur Starnberger Polizeidienststelle verbracht, erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Da bei einem der beiden Täter, einem 21-jährigen Starnberger auch noch Cannabis aufgefunden werden konnte, muss er sich neben der begangenen Sachbeschädigung auch noch wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nachdem zu vermuten war, dass sich in den Wohnungen der beiden Täter noch weiteres Rauschgift oder Utensilien, die für weitere Sachbeschädigungen genutzt werden könnten, befinden, wurde vom zuständigen Richter die Durchsuchung der Wohnungen angeordnet. Das dies die richtige Entscheidung war bestätigte sich schnell, denn in der Wohnung des 21-jährigen Starnbergers fanden die Beamten über 40 Spraydosen und Stifte, die zum weiteren Besprühen von Gegenständen bestimmt waren, sowie ein Verkehrszeichen (Z. 283 Haltverbot), welches er vor einiger Zeit gefunden haben will. Deshalb wird gegen ihn nun auch noch wegen einer Unterschlagung ermittelt. Beim zweiten Täter, einen 20-jährigen aus einem Starnberger Ortsteil, blieb es bei der Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Der durch die Schmierereien entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro