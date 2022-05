Solar-Aktionstag im Landkreis Starnberg

Dutzende Solarpaneelen stehen auf einem Dach. © Felix Kästle/dpa/Archivbild

Landkreis - Ganz im Zeichen der Sonnenenergie steht der 17. Mai im Landkreis Starnberg. Neben einer Solar-Beratungsaktion auf dem Starnberger Kirchplatz gibt es bei der VHS Herrsching einen Vortrag über Balkonmodule und einen Online-Vortrag über PV-Lösungen für Mieterstrom beim Bauzentrum München.

Viele Facetten der solaren Energienutzung, aber auch der klimafreundlichen Gebäudesanierung sollen am 17. Mai von 15 bis 19 Uhr auf dem Kirchplatz in Starnberg beleuchtet werden. Engagierte Mitglieder vom Energiewendeverein, der STAgenda und der Stabstelle Klimaschutz des Landratsamtes werden mit Rat und Tipps rund um die solare Energienutzung, aber auch über Sanierungsthemen bereitstehen. Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer können sich an diesem Tag an verschiedenen Thementischen informieren und beraten lassen. Broschüren und Informationen, beispielsweise über Förderprogramme liegen aus. Mehrere Energie-Experten stehen für Beratungsgespräche und den Erfahrungsaustausch bereit. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Am 17. Mai um 19 Uhr kann man sich in einem Vortrag der VHS Herrsching über ein sogenanntes Balkonkraftwerk für eine Mietwohnung oder Wohnanlage informieren. Anmelden kann man sich per Mail an info@vhs-herrsching.de oder per Telefon unter 08152 4250. Infos gibt es unter www.vhs-herrsching.de.

Das Bauzentrum bietet am selben Abend um 19:30 Uhr einen Online-Vortrag für Mieterstromkonzepte mit PV-Strom an. Informationen gibt es unter veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum/. Mieterstromprojekte sind interessant gleichermaßen für Mieterinnen und Mieter wie für Eigentümerinnen und Eigentümer oder Mitglieder von Eigentümergemeinschaften, Hausverwaltungen und Wohnungs-Genossenschaften.

Die Aktionen sind gebündelt im Kontext der Landkreis-Initiative 17 Ziele – sei dabei!, die zum 17. eines jeden Monats einen besonderen Nachhaltigkeitsaspekt beleuchten will. Verschiedene Akteure nehmen sich an diesem Tag das Ziel Nummer 7 der UN-Nachhaltigkeitsziele vor, das bezahlbare und saubere Energieversorgung im Fokus hat. Weitere Veranstaltungen zu den 17 Zielen im Landkreisen gibt es unter www.17ziele-seidabei.de.