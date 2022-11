Solar Prämie: Neue Solaranlagen-Besitzer sollten sich sputen

Von: Alma Bucher

Landkreis - Besitzer von neuen Solaranlagen sollten sich beeilen. Denn, wer im Jahr 2022 eine Solaranlage auf seinem Hausdach in Betrieb genommen hat, kann jetzt mit etwas Glück eine Solar-Prämie in Höhe von 400 Euro gewinnen! Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Wer noch nicht soweit ist und erst einmal wissen möchte, ob auf sein Dach genügend Sonne scheint und sich eine Anlage rentiert, informiert sich am besten über das neue Solarkataster.

In diesem Jahr verlost der Energiewendeverein gemeinsam mit dem Landkreis Starnberg zum Jahreswechsel insgesamt 5 x 400 Euro unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihre persönliche Energiewende in die eigene Hand genommen haben und 2022 stolze Besitzer einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage geworden sind.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022

Für die Teilnahme an der Verlosung ist eine Mindestgröße von drei Kilowatt peak bei Solarstromanlagen beziehungsweise sieben Quadratmeter für solarthermische Kollektoren notwendig. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Infos und Teilnahmeformular unter www.lk-starnberg.de/solarprämie oder Telefon 08151 148-77442. Das Solarkataster ist unter www.lk-starnberg.de/solarkataster zu erreichen. Alle, die ebenfalls ins Solarzeitalter einsteigen möchten, finden hilfreiche Infos und Unterstützung unter www.lk-starnberg.de/solar.

