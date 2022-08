Solidargemeinschaft braucht dringend Früchte für die Herstellung von Apfelsaft

Die Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ sucht Äpfel für die Herstellung von Saft. Im September und Oktober können die Früchte in Herrsching abgegeben werden. © Solidargemeinschaft „Starnberger Land“

Herrsching - Der Apfelsaft der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ ist jedes Jahr sehr beliebt. Und das, obwohl Farbe und Geschmack immer anders sind. Die Ernte des vergangenen Jahres ist bereits aufgebraucht. Deshalb braucht die Organisation dringend Nachschub. Wann und wo die Äpfel abgegeben werden können.

Es ist unmöglich zu sagen, wie viele verschiedene Apfelsorten in den Saftflaschen der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ stecken. Aus allen Ecken des Landkreises bringen Menschen ihre Ernte und sorgen mit dieser Vielfalt jedes Jahr wieder für den Geschmack unserer Heimat in den „Starnberger Land“-Apfelsaftflaschen.

Neben dem Geschmack variiert auch die Farbe des Apfelsafts

In einer Zählung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wurden 2.292 verschiedene Apfelsorten in Bayern nachgewiesen. Dieser Reichtum macht den Unterschied. Besonders auf den regionalen Streuobstwiesen und in den heimischen Gärten ist die Sortenvielfalt zu bewundern. „Die Ernte ist von der Witterung und anderen Einflüssen abhängig. So variiert jedes Jahr ganz selbstverständlich der Geschmack und auch die Farbe. Die letztjährige Ernte ist bereits aufgebraucht – deshalb zählt jeder Apfel“, erklärt Jana Schmaderer, Vorsitzende der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“.

Eine gute Ernte trotz der Trockenheit

Die Witterung und andere Einflüsse hätten es dieses Jahr gut gemeint mit den Äpfeln, so Stefan Silbernagel, Landwirt mit rund 400 Apfelbäumen im Netzwerk „Unser Land“. „Die Obstbäume haben die Trockenheit nicht so gespürt, weil Apfelbäume im tiefgründigen Boden genug Wasser gefunden haben. Die Blüte im Frühjahr war ganz gut und auch der Schädlingsbefall hält sich in Grenzen. Nur der Apfelwickler ist zu beobachten. Aber der darf auf der Streuobstwiese auch leben – es wird ja nicht gespritzt“, resümiert er das Apfeljahr.

Die Sortenvielfalt spiegelt sich auch bei den Sammelterminen wider. Aufgrund der Witterung findet die erste bereits Anfang/Mitte September statt. Denn viele Äpfel fallen aufgrund des geringen Niederschlags bereits von den Bäumen. Die späteren Sorten werden Anfang Oktober hinein gesammelt.

„Wir haben schon viel Einfallsreichtum bei den Sammlungen gesehen. Vom Autoanhänger gefüllt mit Säcken voller Äpfeln über den praktischen Big Bag bis hin zum umfunktionierten Wäschekorb – einmal kamen die Äpfel sogar in einer unbenutzten Mülltonne yangefahren. Es ist immer wieder ein buntes Schauspiel – und eine große Freude, wenn der Saft ab Ende Oktober das erste Mal verkostet werden kann“, erzählt Schmaderer.

Obst am 10. September und 1. Oktober in Herrsching abgeben

Die Sammlungen finden am Samstag, 10. September und Samstag, 1. Oktober von 9 bis 12 Uhr statt bei Magnus Ruhdorfer, Rausch 4, in Herrsching. Bäume, die nicht abgeerntet werden, können der Solidargemeinschaft gemeldet werden. Alle Informationen zur Streuobstsammlungen finden Sie auf www.unserland.info. (kb)