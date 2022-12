„Solidarität statt Diskriminierung“: Aktionen des Gesundheitsamtes zum Welt-Aids-Tag

Von: Alma Bucher

V.li.: Nicole Karl (Schwangerschaftsberatung des Landratsamtes Starnberg), Sandra Pabian (Psychosoziale Beratung des Landratsamtes Starnberg), Schulleiter Anton Furtmayr und Julia Ursprung (Schwangerschaftsberatung des Landratsamtes Starnberg) © Landratsamt

Landkreis - Solidarität statt Diskriminierung ist das Motto der diesjährigen Welt-Aids- Kampagne. Mit der Kernbotschaft „Leben mit HIV – anders als du denkst?“ soll JEDER angeregt werden, seine eigene Einstellung zu diesem Thema zu hinterfragen. Auch in diesem Jahr zeigt sich das Gesundheitsamt Starnberg wieder solidarisch und macht mit verschiedenen Aktionen auf das Thema HIV/AIDS aufmerksam. Am Welt-AIDS-Tag wurden 300 Tüten mit Informationsmaterial und Brezen in Form der Aids-Schleife an Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Starnberg (FOS) in der Moosstraße verteilt. Landrat Stefan Frey mahnt zur Vorsicht: „Auf die leichte Schulter nehmen, sollte man das Thema keinesfalls. Vorsorge ist auf jeden Fall besser als wirklich beschwerliche Nachsorge.“

Der Diskriminierung entgegenwirken

Neben der Aktion in der FOS gibt es bis zum 5. Dezember im Landratsamt und im Gesundheitsamt jeweils ein Informationstand mit Aufklärungsmaterial. Ferner zeigt das Landratsamt wie die letzten Jahre Schleife sowohl auf der Homepage www.lk-starnberg.de als auch auf einem Banner an der Münchner Straße. Leider haben noch viele positiv getestete Menschen wegen ihrer Infektion mit Diskriminierung, Ängsten und Vorurteilen zu kämpfen. Die Ausgrenzung kommt oft auch aus den eigenen Reihen wie Freunde oder Familie und betrifft Bereiche, wie Arbeitsstelle, Freizeit oder auch das Gesundheitswesen. Deswegen ist es umso wichtiger der Diskriminierung entgegenzuwirken und sich stattdessen solidarisch mit den Menschen zu zeigen. Zwar hat sich in den letzten Jahren vieles positiv entwickelt, denn HIV kann mittlerweile gut behandelt werden. Nach Einnahme der entsprechenden Medikamente ist bei 96% der positiv Getesteten das HIV-Virus nicht mehr nachweisbar. Allerdings haben von den weltweit rund 38,4 Millionen Infizierten nur 28,7 Millionen Menschen einen Zugang zu einer antiretroviralen Therapie. In Deutschland leben aktuell rund 90.800 mit HIV, jedoch weiß fast jeder 10. nichts von seiner Infektion.

Vorurteile reduzieren

Ziel der Aktionen ist die Reduzierung von Vorurteilen und ein offener Umgang mit dem Thema HIV/AIDS und sexuell übertragbarer Krankheiten. Auf www.welt-aids-tag.de finden sich weitere Informationen. Materialien für eigene Solidaritätsaktionen können dort heruntergeladen und bestellt werden.