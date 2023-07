Sommerferienprogramm im Museum Starnberger See

Starnberg - Kinder beschäftigen sich in den Sommerferien mit Kunst. Das Museum Starnberger See bietet vielseitige Mitmachprogramme an.

Im Sommer ist es am Starnberger See wohl am Schönsten. Man kann sich die Zeit am See, in den Bergen oder auf der Liegewiese vertreiben – also in der Landschaft, die viel zu bieten hat. Deswegen ist das Thema des Ferienprogramms im Sommer auch „Licht und Landschaft“, genau wie der Titel der Sammlungspräsentation im Museum Starnberger See. Wir nähern uns in verschiedenen Programmen dem Thema Landschaft, Licht und Farben an. Maximalalter für alle Programme ist zehn Jahre.

Landschaftsfotografie für Kinder ab vier Jahre

Bevor es den Fotoapparat gab, malten Künstlerinnen und Künstler die schöne Landschaft am Starnberger See. Und auch heute hält man die Natur oft mit dem Handy fest. Die Motive sind immer noch dieselben. Woran das liegt und was der Unterschied zwischen Fotografie und Malerei ist, erfahren Kinder ab vier Jahren im Workshop „Landschaftsfotografie“ am 4. August, 15 bis 17 Uhr. Gemeinsam machen sie Bilder vom See und vergleichen diese mit den Malereien in der Ausstellung. Bitte eigenen Fotoapparat mit passendem Verbindungskabel mitbringen.

Farben in den Blick nehmen

Landschaften sind voller Farben und Formen. Welche Farben definieren Landschaft? Welche Farben sind aus der Natur entstanden? Was können Farben über eine Landschaft erzählen? Das ist Thema des Ferienprogramms „Farben“ für Kinder ab sechs Jahre am 18. August, 15 bis 16.30 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler unterhalten sich über Farben und Farbtheorien und entdecken sie in den Landschaftsgemälden. Wie sähe wohl eine Landschaft aus, wenn wir die Farben auswechseln? Das wird gemeinsam herausgefunden, indem eigene Bilder gemalt werden. Malkleidung mitbringen.

Rahmen malen am 25. August im Museum Starnberger See

Jedes Bild in der Sammlungspräsentation ist so einzigartig, wie sein Rahmen. Dieser hält nicht nur das Bild, sondern gibt ihm auch noch das gewisse Extra. Im Kurs am 25. August, 15 bis 16 Uhr, betrachten Kinder ab fünf Jahre gemeinsam die Rahmen und die Bilder der Ausstellung, bevor sie eigene Rahmen malen.

Kinder besuchen Lochmannhaus in Starnberg

Menschen und Landschaft, früher und heute: Eine Führung für Kinder ab sechs Jahren findet am 1. September, 15 bis 16 Uhr, statt. Die Sammlungspräsentation zeigt nicht nur schöne Landschaftsmalereien, sondern macht auch auf ein wichtiges Thema aufmerksam: Den Klimawandel. Damit verbunden sind natürlich auch die Fragen, wie die Menschen früher mit der Natur umgegangen sind und ob das vielleicht besser war. Kindgerecht beschäftigen wir uns mit Fragen wie: Wie war die Beziehung früher zwischen Mensch und Natur? Und wie ist sie heute? Worauf müssen wir im Umgang mit der Natur achten? Dafür besuchen die Kinder das Lochmannhaus und schauen, wie die Menschen früher gewirtschaftet haben und ihr Essen besorgt haben. (kb)