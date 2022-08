„Sommerkirche 2022“ Evangelische Drei Seen Gemeinde veranstaltet Wirtshausgottesdienst vor Alpenkulisse

Ein Gottesdienst der besonderen Art findet am 14. August in Andechs statt. © Peter Kneffel/dpa

Herrsching –Die evangelische DreiSeenGemeinde lädt zur Sommerkirche im August 2022 an besondere Orte ein. Besondere Highlights sind zwei Open-Air-Feiern.

Am Sonntag, 14. August, gestalten Vikar Frank Krauss und Pater Korbinian Linsemann OSB um 9:30 Uhr einen ökumenischen Wirtshaus-Gottesdienst auf der Panorama-Terrasse des Klostergasthofs in Andechs.

Die musikalische Gestaltung übernimmt Birgit Henke mit einem Bläserensemble. Bei schlechtem Wetter findet die Feier im Kaminzimmer des Gasthofs statt.

Auf einen fantastischen Blick über den Ammersee auf die Berge hofft am 21. August um 10.00 Uhr Pfarrer Ulrich Haberl. Der Gottesdienst findet bei der Europakapelle auf dem Königsberg in Herrsching-Breitbrunn statt. Für zünftige Klänge sorgt die Blaskapelle Herrsching. Auf der Wiese gibt es keine Bestuhlung, deshalb bitte Decke oder Sitzgelegenheit mitbringen! Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen „Heilig-Geist-Kirche“ unterhalb des Königsbergs statt.

Informationen zu allen Gottesdiensten der Reihe „Sommerkirche“ unter www.DreiSeenGemeinde.de.

Kreisbote