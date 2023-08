Sommerstraßenfest am Brückentag in Tutzing

Am Brückentag 14. August wird in Tutzing zum Sommerstraßenfest eingeladen. Gewerbebetriebe und Vereine sorgen dabei nicht nur für Einkaufsmöglichkeiten und kühle Drinks. Auch für Kinder ist eine Menge geboten. (Symbolfoto) © Muenz/IMAGO

Tutzing – Unter dem Motto „Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben“ lädt die Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) in Kooperation mit dem Veranstaltungsverein Tutzing zum Tutzinger Sommerstraßenfest am Montag, 14. August, ein.

Von 14 bis 21 Uhr wird der Brückentag vor Mariä Himmelfahrt genutzt, um der gesperrten Hauptstraße Leben einzuhauchen und die Tutzinger Gewerbetreibenden zu unterstützen, die teilweise mit deutlichen Einbußen aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Hauptstraße kämpfen.

Café, Bar und gesperrte Hauptstraße in Tutzing

Marie von Dall Armi, Betreiberin von „Marie‘s Happy Food & Drinks“, freut sich auf das Straßenfest und kündigt an: „Unser Café hat geöffnet, und wir bauen eine Bar auf, um gemeinsam feiern zu können.“

Tutinger Band „EEE“ spielt und die Feuerwehr bietet ein Kinderprogramm

Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Geschäfte sind geöffnet, gastronomische Angebote werden bereitet, und der Veranstaltungsverein bewirtschaftet einen Schankwagen. Biertischgarnituren laden auf der gesperrten Hauptstraße zum Verweilen und Feiern ein. Die Freiwillige Feuerwehr Tutzing bietet ein aufregendes Programm für die kleinen Gäste, und ab 17 Uhr sorgt die junge Tutzinger Band „EEE“ für gute Laune.

Beachvolleyballturnier am 19. August folgt auf Straßenfest in Tutzing

„Wir freuen uns, dass wir so viele motivierte Freiwillige für diese Idee gewinnen konnten“, sagt Ludwig Horn, Vorsitzender des Veranstaltungsvereins. „Ohne ihren Einsatz wäre die kurzfristige Idee nicht umsetzbar gewesen.“ Interessierte sind eingeladen, sich an den Aktivitäten des Vereins zu beteiligen. Zum Beispiel findet bereits am 19. August um 12.30 Uhr ein Beachvolleyballturnier statt. Weitere Informationen zum Verein und zu den Terminen sind im Internet unter www.vv-tutzing.de oder auf Instagram verfügbar. (kb)