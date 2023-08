Sonderausstellung über Walter Beckers frühe Jahre in Tutzing

Das frühe Werk von Walter Becker wird im Ortsmuseum Tutzing ausgestellt. © Gemeinde Tutzing

Tutzing - Ab 18. August beleuchtet eine Sonderausstellung im Ortsmuseum Tutzing die frühen Jahre des lange am Starnberger See lebenden Künstlers Walter Becker.

Unter dem Titel „Walter Becker – Die frühen Jahre“ zeigt das Museum Grafiken, Zeichnungen, Illustrationen und Keramik des 1893 in Essen geborenen Künstlers, der 1938 von Südfrankreich nach Tutzing zog. Er durchlief anfangs eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Essen, Sstudierte an der Kunstakademie in Karlsruhe bei Walter Conz und an der Kunstakademie Dresden bei Karl Albiker und war Mitglied der avantgardistischen Gruppe „Rih“ in Karlsruhe. Becker heiratete die Französin Yvonne von König-Tardif, die Adoptivtochter des Malers Leo von König. 1941 wurde er als Lehrer an die Kunstakademie Karlsruhe berufen, wobei ihm die Reichskammer der bildenden Künste nahelegte, als „Entarteter und Bewunderer der Franzosen“ auf die Berufung zu verzichten. Eine erneute Berufung erfolgt zehn Jahre später.

In Tutzing entsteht das malerische Hauptwerk von Walter Becker

Den Ersten Preis der Internationalen Graphik-Gilde in Paris erhielt Becker 1952, anschließend war er als Professor an der Kunstakademie Karlsruhe tätig. Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1957 kehrte er nach Tutzing zurück, wo das malerische Hauptwerk entstand. 1974 zog er ins Seniorenstift in Dießen, zehn Jahre später starb der Künstler, der in Tutzing begraben ist. Eine erste Ausstellung widmete die Gemeinde dem Künstler 2011. Nun folgt eine weitere Präsentation, die sein Frühwerk in den Blick nimmt.

Bis 5. November besteht zu den Öffnungszeiten des Ortsmuseums in der Graf-Vieregg-Straße 14 (Thomaplatz) Gelegenheit, die frühen Jahre des Künstlers zu betrachten. Für Gruppen und Schulklassen gibt es neben den Öffnungszeiten am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr Besuchstermine nach Vereinbarung.

Nähere Informationen unter www.tutzing.de/ortsmuseum. (kb)