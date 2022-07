Sonderzug zum Seefest nach Kochel

Teilen

Unterwegs mit der E69 05 von Starnberg nach Kochel zum Seefest. © Bolduan

Starnberg/Kochel - Für den Sonntag, 24. Juli, plant der Bayerische Localbahn Verein eine Sonderzugfahrt von München über Starnberg nach Kochel am See. Bespannt ist der Zug mit einer historischen Elektrolokomotive aus dem Jahr 1930, der E69 05, sowie der alten Wagengarnitur aus den 1930er und 1960er Jahren, teilweise noch mit Holzbestuhlung und Plattformen im Freien zum Stehen.

Der Zug startet gegen 9.30 Uhr am Ostbahnhof in München, hält nach einem Stopp in Pasing gegen 10.30 Uhr in Starnberg und fährt dann über Benediktbeuern (11.35 Uhr) nach Kochel am See (Ankunft etwa 11.45 Uhr). Zurück geht es gegen 17.05 Uhr ab Kochel (17.15 Uhr ab Benediktbeuern) über Starnberg (18.25 Uhr) und Pasing zurück zum Ostbahnhof, der gegen 19.20 Uhr erreicht wird.

Der Vorverkauf ist angelaufen, leider ist die notwendige Mindestteilnehmerzahl aber noch nicht erreicht, die zur Kostendeckung der Fahrt erforderlich ist. Interessierte können sich weiterhin melden, Ende der Woche ist Stichtag - dann entscheidet sich, ob die Fahrt stattfinden kann oder nicht. Der Verein freut sich noch auf zahlreiche Buchungen, um die Fahrt durchführen zu können.

Nutzen Sie die Fahrt als Highlight vor den Sommerferien, mit einem historischen Zug durch die schöne oberbayerische Landschaft zu reisen. Nähere Infos unter www.localbahnverein.de oder http://www.blv-online.eu/Sonderfahrt-nach-Kochel-am-See/.