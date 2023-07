Spielplatz Franz-Heidinger-Straße bis auf Weiteres gesperrt

Von: Alma Bucher

Die Bäume auf dem Nachbargrundstück zum Spielplatz Franz-Heidinger-Straße sind nicht mehr verkehrssicher. © Stadt Starnberg

Starnberg - Der Spielplatz an der Franz-Heidinger-Straße musste durch den Starnberger Betriebshof bis auf Weiteres gesperrt werden.

Auf einem privaten Grundstück direkt neben dem Spielplatz stehen große Bäume, deren Äste weit in den Spielplatz hineinragen. Der Baumsachverständige der Stadt Starnberg hat festgestellt, dass sich an diesen Bäumen eine Vielzahl an toten Ästen befindet. Diese Äste könnten jederzeit herunterbrechen und stellen somit eine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher des Spielplatzes dar. Die Stadt Starnberg hat den Eigentümer des Grundstückes darüber schriftlich informiert und um zeitnahe Entfernung der gefährlichen Äste gebeten. Sobald die Verkehrssicherheit durch den Eigentümer wiederhergestellt wird, kann der Spielplatz wieder geöffnet werden.