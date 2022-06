Stadt Starnberg ergreift Maßnahmen gegen den zunehmenden Fachkräftemangel

Starnberg - Chronische Arbeitsüberlastung und ein zunehmender Fachkräftemangel machen nicht nur Kommunen wie Starnberg immer mehr zu schaffen. Die Stadt reagiert jetzt darauf mit einer Flexibilisierung ihrer Personalstruktur im Sozial- und Erziehungsdienst sowie mit zusätzlichen Anreizen, die Fachkräfte anlocken sollen – doch die nach wie vor angespannte Haushaltslage erschwert die Bemühungen, als kommunaler Arbeitgeber attraktiver zu erscheinen.

Bürgermeister Patrick Janik begrüßte die Sitzungsteilnehmer des Haupt- und Finanzausschuss diesmal im Feuerwehrhaus Leutstetten statt im gewohnten Kleinen Saal der im Umbau befindlichen Schloss-berghalle: „Willkommen zu Teil 1 unserer Rundreise durch die Ortsteile“, so der Rathauschef – weitere „Gastspiele“ sollen folgen: Am Donnerstag tagt der Bauausschuss in der Mensa der Mittelschule, kommenden Montag der Stadtrat in der Mehrzweckhalle Wangen.

In Leutstetten drehten sich die weitaus meisten öffentlichen und nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkte um die Frage, wie sich die Stadt Starnberg im Wettbewerb um Fachkräfte gegenüber anderen Kommunen in Bayern besser behaupten kann. Dass Verwaltungsleiter Ludwig Beck das Thema schon aus praktischer eigener Erfahrung auf den Nägeln brennt, war allein an Umfang und Detailtiefe seines Sachvortrags zu erkennen: Beck trug vor, dass im öffentlichen Sektor bis zum Jahr 2026 laut Prognosen bundesweit über 800.000 Fachkräfte fehlen werden, davon 230.000 im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst und 151.000 im Verwaltungsbereich, Kernbereichen des öffentlichen Dienstes. Diesem sich abzeichnenden Mangel gelte es entgegenzusteuern, nicht zuletzt durch effizientere Abläufe und „verschlankte Prozesse“ bei den kommunalen Aufgaben und Dienstleistungen. Stelle sich die öffentliche Hand nicht systematisch darauf ein, drohen Kostenexplosionen im Personalwesen, so Beck.



Sieben sogenannte „Handlungsfelder“ sollen demgemäß strategisch dazu führen, dass auch bei der Stadt Starnberg der öffentliche Sektor künftig besser aufgestellt ist und für Bewerber attraktiver erscheint, wobei dem Verwaltungsleiter klar ist, dass „erfolgreiche Fachkräftegewinnung und bessere Bindung bestehender Fachkräfte“ (erklärte Zielsetzungen) „mit zusätzlichen Kosten verbunden“ sein werden - und genau hier entzündete sich im Hauptausschuss unter Hinweis auf die prekäre Haushaltslage eine Diskussion um das Wie: Becks Vor-schlag namens der Verwaltung, zur „Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes“ und „zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Starnberg“ alle zwei Monate pro Person ein Budget von 20 Euro zur Verfügung zu stellen, um „gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen einer Organisationseinheit sowie anderen ganzen Organisationseinheiten essen zu gehen“ (O-Ton) sowie einer zusätzlichen 2-Stunden-Zeitgut-schrift für die Teilnahme stieß bei etwa der Hälfte der Ausschussmitglieder erst mal auf gehörige Skepsis: Derartige Lockungen würden pro Jahr Mehrkosten im sechsstelligen Bereich mit sich bringen, rechnete Michael Mignoli (Bürgerliste Starnberg) vor, und der CSU-Kollege und Finanzreferent des Stadtrats, Thomas Beigel, meinte: „Es muss doch noch andere Gründe geben als das Gehalt, dass einer bleibt?“

Tim Weidner (SPD) gab sich illusionslos: „Wir leiden alle unter der Situation, dass sich die Gemeinde gegenseitig das Personal abwerben.“ Eigene Werkswohnungen, welche die Stadt ihren Mitarbeitern anbieten könnte, wären das bessere Rezept, diesen Wettbewerb um Fachkräfte erfolgreich zu bestehen. Ludwig Jägerhuber (CSU) warb auf seine Weise, indem er daran erinnerte: „Die Kommune ist doch ein sicherer Arbeitsplatz, auch bei schwankenden wirtschaftlichen Bedingungen!“ Auch im machte es zu schaffen, dass der Stadtverwaltung mit der geplanten Zeitgutschrift in Summe 1,5 Arbeitstage verloren gehen würden. Marc Fiedler (FDP) bekam derweil Bauchschmerzen wegen der 20-Euro-Idee: „Die tun weh.“ Ob man es nicht auch mit einer Zeitgutschrift von nur einer Stunde bewenden lassen könnte? Winfried Wobbe (UWG) sah keinen Spielraum für den 20 Euro-Vorschlag, während Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) immerhin der Ansatz gefiel: „Mit etwas Vertrauensvorschuss reinzugehen, finde ich gut.“ Am Ende wurden zwar etliche Varianten mit jeweils 5:5 Stimmen abgelehnt, doch die „20 Euro“ pro Mitarbeiter und Monat gänzlich ohne Zeitgutschrift fand dann mit 6:4 doch noch eine Mehrheit. Für Jägerhuber steht das Ganze ohnehin weiter unter dem Vorbehalt eines ausgeglichenen Haushalts, und der Bürgermeister versprach, der Aspekt mit den Werkswohnungen stehe als Thema auf der Tagesordnung der kommenden Stadtratssitzung am 27.Juni.



Als Ergänzung und zur Entlastung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst räumte der Hauptausschuss auch noch einige arbeitsrechtliche Hemmnisse aus dem Weg: Einstimmig wurden, als Ergänzung zu den aktuell 78 besetzten Stellen (von insgesamt 90 im Stellenplan), vier sogenannte „Pufferstellen“ bzw. eine flexibel einsetzbare „Springer-Gruppe“ beschlossen, um im Notfall personelle Ausfälle rasch kompensieren zu können, wie sie etwa beim Irmgard-Stadler-Kindergarten vor kurzem in dramatischer Weise aufgetreten waren. Hierfür wurden Personalstellen für Kinderpfleger/Innen formal umgewandelt, um Nachbesetzungen zu erleichtern. Kosten dieser Flexibilisierungsmaßnahme laut Verwaltung: 245.000 Euro im Jahr. Dieser Ansatz sei im Finanzplan momentan noch nicht darge-stellt, erläuterte Bürgermeister Janik: Die Aussicht sei „vergleichs-weise bescheiden, dass wir diese Stellen wirklich alle besetzen können.“

