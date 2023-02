Trotz Verbots wurden Bäume abgeholzt

Stadt Starnberg sieht Baumbestand an der Wilhelmshöhe gefährdet

Starnberg – Eine informelle Anfrage auf Baulandausweisung nordwestlich der Wilhelmshöhenstraße sorgt bei der Stadt für eine gewisse Unruhe – und bei den Bauwerbern für Unmut.

Die Fläche, um die es geht, war laut Historie der Verwaltung „ursprünglich mit nur einem Gebäude im Norden, nahe des Prinzenweges, bebaut“. Das Gelände zwischen Wilhelmshöhenstraße und Prinzenweg, so die Erläuterungen weiter, steige nach Nordwesten stark an (Höhenunterschied 16 Meter), wobei das Gelände entlang der Wilhelmshöhenstraße etwas flacher ausgebildet sei. Das Grundstück sei „parkartig angelegt“ und weise im Anschluss an das Bestandsgebäude „einen intensiv genutzten Aufenthaltsbereich mit Zier- und Nutzgarten“ auf.

Richtung Süden setze sich das Grundstück gar „als naturnahe Wiese mit einem Hangmoorbereich“ fort. An der Südwestgrenze gebe es „einen alten, schützenswerten Baumbestand“, welcher Teil der angrenzenden „im Flächennutzungsplan als Erholungswald der Intensitätsstufe I dargestellten Waldfläche“ sei. Auch im nordwestlichen Bereich des Grundstücks seien „zahlreiche (Groß-)Bäume vorhanden“, so die Verwaltung – ohnehin sei der gesamte Bereich im Flächennutzungsplan der Stadt „als Grünfläche mit Baumbestand“ dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Wilhelmshöhenstraße befinde sich zudem ein kartiertes Biotop, bei dem es sich um einen „überwiegend bewaldeten Südosthang mit Quellmulde und Amphibienvorkommen“ handle.

Bebaubare Bereiche waren als „reines Wohngebiet“ dargestellt

Mit Aufstellung des im Jahre 2000 in Kraft getretenen Bebauungsplans hatte sich die Stadt bemüht, neben dem Bestandsgebäude zwei weitere Gebäude festzusetzen und diese Bauräume zugleich auf dem damals noch nicht geteilten Grundstück „so zu situieren, dass möglichst viele Bäume erhalten werden könnten“. Der südöstliche Teil wurde damals als „private Grünfläche mit Nutzungsbeschränkung“ festgesetzt, das heißt „bauliche Anlagen bis auf das bestehende Nebengebäude sowie Aufschüttungen und Abgrabungen“ für unzulässig erklärt. Die bebaubaren Bereiche wiederum waren im Flächennutzungsplan fortan als „reines Wohngebiet“ dargestellt.

Die Bäume sind teilweise nicht mehr vorhanden

Die Stadt führt weiter aus, dass man für ein anderes Grundstück im Besitz der jetzigen Antragsteller seinerzeit „auf deren Wunsch“ im Jahr 2006 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellt habe, „um eine verträgliche Situierung des Gebäudes im Gelände zu erzielen“ – die ursprünglich maximal (für eine Bebauung) zulässige Grundfläche sei damals sogar von 150 auf 185 Quadratmeter erhöht worden. Im Zuge einer weiteren Bebauungsplanänderung in den Jahren 2010 bis 2013 sollte, abermals auf Antragsteller-Wunsch, die bauen wollten, ein zweiter Bauraum im südlichen Abschnitt des Grundstücks ausgewiesen werden. Dies wurde nach eingehenden Beratungen im Bauausschuss bis auf Weiteres zurückgestellt – man wollte „mit dem Bauwerber Gespräche führen“, hieß es damals. Der Bauwerber erhielt seinen Antrag aufrecht, der Stadtrat sagte am 24.09.2012 endgültig Nein dazu, die Ausweisung „private Grünfläche mit Nutzungsbeschränkung“ blieb. Das dritte, im nördlichen Grundstücksteil zulässige Gebäude wurde bis heute nicht realisiert – doch die Verwaltung konstatiert nun: „Die zu erhaltenden Bäume auf Flurnummer 429/3 sind teilweise nicht mehr vorhanden“, der Baumbestand auf Flurnummer 429/6 sei gar „im Zeitraum 2003 bis 2015 verschwunden“.

Grünzüge aus heutiger Sicht „sicherungswürdig“

Weil dies nun wiederum im Bauausschuss als Grundlage für eine ablehnende Beurteilung des Bauvorhabens herangezogen wurde (beabsichtigt ist die „Errichtung eines von der Straße abgerückten Gebäudes in dreigeschossiger Bauweise mit Flachdach, Grundfläche von rund 250 Quadratmetern und Tiefgarage“), baten die Bauwerber bei der Bauausschusssitzung vergebens ums Wort, um zum Beispiel zu erklären, dass sie von der Stadt selber schriftlich dazu aufgefordert worden waren, auf ihrem Grundstück Holz zu entfernen. Zum andern gelte es ihrer Meinung nach die verschiedenen Grundstücke auch differenziert zu beurteilen, was in der Stellungnahme der Verwaltung nicht erfolgt sei. Diese hatte zusammenfassend in ihrer „städtebaulichen Beurteilung“ (gestützt auf eine Bewertung der „Waldthematik“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) geschrieben: Bei dem Bereich zwischen Prinzenweg / Wilhelmshöhenstraße / Oberer Seeweg / Prinzeneiche / Am Wiesengrund handle es sich um eine äußerst attraktive Wohnlage, „deren besondere Qualität auf der starken Durchgrünung und dem topografisch abwechslungsreichen Geländeverlauf beruht.“ Diese in die freie Landschaft übergreifenden Grünzüge seien „aus regionalen, orts- und landschaftsplanerischen Gründen auch nach heutigen Gesichtspunkten absolut sicherungswürdig“.

Im Falle der „Erweiterung der Siedlungsfläche“ durch Zulassung der Bebauung auf dem zur Diskussion stehenden Grundstück „würde der in diesem Bereich ohnehin schon schmale Grünzug weiter eingeengt und geschwächt“, so die Beurteilung durch das städtische Bauamt. Hinzu komme, die Gefahr, dass der Baumbestand aus sicherheits-technischen Gründen (direkte Nähe des geplanten Gebäudes zu Großbäumen) „auf Grund der Verschattung“ weiter dezimiert werde.



Trotz Verbots wurden Bäume abgeholzt

Weitere Argumentation zur Ablehnung der „informellen Anfrage auf Baulandausweisung“: Die personellen Kapazitäten seien im Bauamt der Stadt nicht vorhanden, um den Bebauungsplan „zugunsten eines Einzelbauvorhabens“ zu ändern. Die Ablehnung im Ausschuss erfolgte dann mit 11:2 Stimmen. Der Ärger bei den Bauwerbern dürfte damit noch anwachsen. Allerdings ist auch die generelle Haltung der Stadt zum sensiblen Bereich um die Wilhelmshöhenstraße nachvollziehbar: Dort hatte einst ein Bauträger entgegen striktem Verbot eine ganze Reihe Bäume abholzen lassen und die Geldstrafe dafür einfach in seine Kalkulationen eingepreist.