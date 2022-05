Stadt Starnberg verschiebt Landesgartenschaubewerbung - 2037 neuer Termin

Teilen

Zwei Besucher sitzen inmitten der Blumenpracht auf dem Gelände einer Landesgartenschau. © Felix Kästle/dpa/Archivbild

Starnberg - Die Stadt Starnberg verschiebt ihre Landesgartenschau-Bewerbung von 2032 auf den neuen Zieltermin 2037. Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung vom Donnerstag wurde der Verschiebung nach kurzer Beratung ausnahmslos zugestimmt.

In einer Pressmitteilung vom Freitag begründet das Rathaus den Schritt damit, dass die zu erwartenden Bauzeiten für die angestrebte Umgestaltung des Bahnhofsbereichs (Stichwort „Seeanbindung“) aller Voraussicht nach über das bisherigen Bewerbungsziel 2032 für eine Landesgartenschau in Starnberg hinausgehen dürften. Das Areal rund um den Bahnhof See aber wird als „Herzstück“ der Bewerbung und späteren Präsentation Starnbergs betrachtet. In der Pressemitteilung heißt es wörtlich: „Die gemeinsamen Gespräche zur Umgestaltung des Seebahnhofes mit der Deutschen Bahn kommen sehr gut voran und wir stehen in ständigem und arbeitsreichem Austausch.“ Die im Falle einer (außergerichtlichen) Einigung mit der Bahn (zum Thema Erfüllung der sogenannten Bahnverträge zwischen Stadt und DB; Anm. d.Red.) zu erwartenden Bauzeiten im Bereich See-Bahnhof könnten leicht über das Jahr 2032 andauern, so die Stadt. „Wir werden die Bewerbung für 2032 zurückziehen und streben nun eine Bewerbung für die Austragung der Landesgartenschau für das Jahr 2037 an“, teilt Bürgermeister Patrick Janik mit.



Die Verschiebung ist für Starnberg bereits die zweite, nachdem man dem ebenfalls interessierten Konkurrenten und mutmaßlichen Favoriten Nürnberg (für 2027) aus dem Weg gehen wollte. Die Stadt weist nun darauf hin, dass „der bisherige Einsatz keineswegs umsonst“ gewesen sei, auch wenn man sich „eine frühere Austragung natürlich gewünscht hätte“.



Die Vorarbeit für eine erneute Bewerbung sei bereits getan, heißt es in der Mitteilung des Rathauses: Sämtliche Arbeitsergebnisse, Bürgerprotokolle und Eindrücke aus dem Bewerbungsprozess seien gesichert und blieben erhalten, versichert die Stadt vot allem jenen Mitbürger/Innen, die sich mit zahlreichen Vorschlägen zu einer Landesgartenschau in Starnberg eingebracht hatten. „Der bisherige Bewerbungsprozess zeigt unser wertvolles Potenzial als Stadtgesellschaft. Die intensive Auseinandersetzung mit unserer Stadtentwicklung hat den Zusammenhalt in Starnberg deutlich gestärkt und Lust auf das Projekt geweckt“, zieht Janik eine positive Zwischenbilanz. Darauf könnten alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Stadtverwaltung und der Stadtrat „unglaublich stolz sein“, lobt der Rathauschef – und blickt gleich mal optimistisch nach vorn: „Gemeinsam werden wir auch weiterhin aktiv die Zukunft Starnbergs gestalten.“



Hintergrund der Verschiebung könnte allerdings auch die nach wie vor beengte finanzielle Situation der Stadt sein: Man war u.a. auf die Idee einer Landesgartenschau-Bewerbung verfallen, weil man sich davon erhoffte, durch entsprechende Förderzuschüsse des Freistaats für die ebenso dringliche wie gewünschte Umgestaltung des See-Bahnhofs entlastet zu werden. Doch in welcher Höhe dies tatsächlich möglich wäre, ist bislang unklar – an verbindliche Förderzusagen (auch solche für städtebauliche Maßnahmen) sind Fristen zur Umsetzung geknüpft, und die Stadt hat noch immer nicht den Rücken frei, was die drohende Klage der Bahn betrifft. Hier besteht nach wie vor ein dreistelliges Prozessrisiko, welches sich trotz des verbreiteten Optimismus mutmaßlich nicht „auf Null“ herunterverhandeln lässt.



In Anbetracht der aktuellen Weltlage und der Inflationsschübe besteht zudem nicht annähernd Klarheit darüber, wie teuer eine Landesgartenschau, wie teuer ein Bahnhofsumbau (mit Kostenbeteiligung der Stadt) kommen dürfte.

Thomas Lochte