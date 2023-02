Stadt Starnberg verteilt Gelder für kulturelle Projekte

Von: Thomas Lochte

90.000 Euro Kulturförderung gibt es seitens der Stadt Starnberg für die regionalen Organisationen, unter anderem das Fünf-Seen-Filmfestival. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg – Gemäß den im Vorjahr beschlossenen „Richtlinien zur freiwilligen Förderung von gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und Organisationen“ der Stadt Starnberg hat der Kulturausschuss für das Haushaltsjahr 2023 einstimmig (13:0) einen Förderbedarf von 90.000 Euro beschlossen, er ist damit genauso hoch wie zuvor.



Der Fördertopf wurde auf Empfehlung der Verwaltung „in Anbetracht der angestrebten finanziellen Konsolidierung der Stadt“ gedeckelt. Das Fünf-Seen-Film-Festival, vom Kreistag als „Leuchtturmveranstaltung“ gegenüber 2022 nach wie vor ungeschmälert unterstützt, wird auch von der Stadt auch weiterhin nach Kräften gefördert.

Es gibt kein unendlich gefülltes Füllhorn für die Kultur in Starnberg

Bürgermeister Patrick Janik skizzierte einleitend einige grundsätzliche Positionen, was das Ausreichen von Fördermitteln für Vereine und Kulturprojekte anging: Bei der einen oder anderen beantragten, teils nicht im Detail erläuterten Antrag auf Bezuschussung gebe es durchaus „Gesprächsbedarf“, so Janik. Er „hätte gerne ein unendlich gefülltes Füllhorn für die Kultur“, aber das Wachsen von Veranstaltungen könne „nicht immer auf dem Rücken der Stadt ausgetragen werden“, sagte der Bürgermeister etwa mit Blick auf die zunehmend erfolgreichen „Starnberger Musiktage“, die für heuer 15.000 Euro beantragt hatten.

Für das Fünf-Seen-Filmfestival gibt es 38.000 Euro Zuschuss

Schon der Kreistag hatte einen 10.000-Euro-Antrag der Musiktage angesichts der angespannten Finanzlage in reduzierter Form mit lediglich 8.000 Euro bedient. Ähnlich die Linie der Stadt bei den beantragten 5.000 Euro der Stadtkapelle: Mit bewilligten 4.000 Euro solle „ein sanftes politisches Signal“ ausgesendet werden. Die aus dem Gesamtvolumen für Starnberger Kulturschaffende und Vereine zugewiesenen Fördergelder verteilen sich wie folgt: Unentgeltliche Nutzung der inzwischen sanierten Schlossberghalle für Starnberger Vereine 7.300 Euro; „Freunde von Dinard e.V.“ 1.000 Euro; Fünf-Seen-Film-Festival 38.000 Euro ; Verein „KunstRäume am See“ 3.500 Euro; Verein „Weitwinkel“ 3.000 Euro; Kunstverein Starnberg e.V. 2.000 Euro; Offene Ateliers e.V. 600 Euro; Förderkreis Grundschule Starnberg e.V. – Werkstatt der Fantasie 2.000 Euro; Tragaudion e.V. 2.000 Euro; Stadtkapelle Starnberg e.V. 4.000 Euro; Blaskapelle Wangen e.V. 2.000 Euro; Musica Starnberg e.V. 5.000 Euro; Starnberger Musiktage 8.000 Euro; Münchner Ruder- und Segelverein e.V. 1.800 Euro; Heimat- und Volkstrachtenverein e.V. 6.100 Euro (davon 500 Euro für die Miete des Bootshauses, der Verein richtet in regelmäßigen Abständen das Fischerstechen aus); VHS Starnberg, Projekt „Hörpfade“ 1.600 Euro. Hier stimmte SPD-Stadtrat Tim Weidner als VHS-Vorsitzender korrekter Weise nicht mit, daher lautete das Votum „nur“ 12:0. Der Förderbedarf ist damit noch nicht komplett ausgeschöpft, doch wies die Leiterin des städtischen Kulturamts, Petra Brüderl, vorsorglich darauf hin, dass bei allen Projekten maximal „immer nur das Defizit“ ausgeglichen werde.